Bilancio della Polizia ferroviaria in Sicilia: nel 2024 arrestate 44 persone e denunciate 301. Sequestrati oltre 1 chilo di droga e 750 chili di rame rubato

Nel corso del 2024, la Polizia Ferroviaria della Sicilia ha controllato 207.064 persone di cui 51.158 a bordo dei treni regionali e 1.087 a bordo dei convogli a lunga percorrenza, predisponendo 18.252 pattuglie in divisa e in abiti civili sul territorio di competenza che spazia dalle stazioni, alle direttrici ferroviarie e a tutti i treni circolanti nella regione.

Gli agenti della Polfer hanno pattugliato 4056 treni, controllato 2370 veicoli e 149.817 documenti elevando 367 contravvenzioni di cui 159 riguardanti le diverse fattispecie di violazioni previste dal regolamento di Polizia Ferroviaria come la presenza indebita in aree interdette, l’attraversamento dei binari o dei passaggi a livello con le barriere abbassate.

Grazie alla capillare presenza sul territorio la Polfer della Sicilia ha tratto in arresto 44 persone e ne ha denunciate 301; sono stati inoltre sequestrati circa 1.350 gr di stupefacenti e 410 kg di metalli di dubbia provenienza mentre 750 kg di rame oggetto di furto sono stati restituiti ad RFI.

Nel corso del 2024 sono state pianificate diverse giornate di controlli straordinari organizzate a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, in particolare sono state svolte: 12 “Stazioni Sicure”, per incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite; 12 operazioni “Rail Safe Day”, per il contrasto dei comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti in ambito ferroviario; 10 operazioni “Oro Rosso”, contro il fenomeno dei furti di rame ai danni delle infrastrutture ferroviarie, 7 “RAILPOL RAD Active Shield” durante le quali sono stati effettuati servizi di carattere preventivo e repressivo per contrastare i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario e possibili atti di interferenza illecita alla sicurezza del trasporto ferroviario e 10 operazioni “merci pericolose” volta ai controlli sulla documentazione e il rispetto delle norme sulla sicurezza per i vettori trasportanti merci pericolose a mezzo ferrovia.

Sono state inoltre rintracciate 48 persone (di cui 34 minori di diversa nazionalità), che per motivazioni diverse, si sono allontanate dalle loro usuali abitazioni o dai centri cui erano affidati.

Grande spazio è stato dato, come sempre, all’attività di prevenzione, attraverso diversi incontri nelle scuole della regione sulla legalità e alla sicurezza ferroviaria, nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”, sulla sicurezza dei viaggi fisici (a bordo treno e su strada) e virtuali (sulla rete internet) con il Progetto “Incroci”, e sul mondo ferroviario con il Progetto “Scuola Ferrovia”, quest’ultimo in collaborazione con il Dopo Lavoro ferroviario di Palermo. In tutta la regione nel 2024 sono stati effettuati 136 incontri nelle scuole, a bordo treno e nelle stazioni cui hanno preso parte 7150 studenti.

Il 2024 è stato anche l’anno del decennale del Progetto “Train…to be cool” e, per celebrare la ricorrenza, la Polizia Ferroviaria ha fatto realizzare, dagli alunni dell’Istituto Artistico “Damiani- Almeyda” di Palermo, un murales all’interno della stazione metropolitana Palazzo Reale Orleans che richiamasse gli elementi chiave della legalità e della sicurezza ferroviaria appresi nel corso degli incontri a scuola con gli agenti della Polfer.

La legalità e la cultura della sicurezza ferroviaria sono stati anche al centro dei diversi eventi che hanno visto la Polizia Ferroviaria presente nelle piazze della regione con i propri stand come in occasione del G7 Agricoltura di Siracusa, della Festa della Polizia di Stato, di San Michele Arcangelo protettore dei poliziotti, della giornata contro la violenza sulle donne e della commemorazione della strage di Capaci.

Gli agenti della Polfer hanno anche aiutato i giovani ad orientare le proprie scelte post-diploma partecipando alle diverse giornate di Orienta Sicilia svoltesi presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Infine diverse sono state le iniziative organizzate per dare supporto alle fasce sociali più deboli come quella dedicata alle persone con la sindrome di Down in occasione della giornata internazionale della disabilità nel corso della quale un gruppo di giovani ha potuto trascorrere una mattinata con la Polizia Ferroviaria di Palermo, visitandone gli uffici e assaporando il sogno di immedesimarsi nella vita del poliziotto. In occasione del Natale, ad alcuni bambini di “Ballarò”, in collaborazione con il Dopo lavoro Ferroviario di Palermo, sono stati invece distribuiti giocattoli donati da una scuola di Villabate durante l’evento “Tree… to be cool” tenutosi presso la stazione di Palermo centrale, mentre alla parrocchia San Paolo di Palermo sono stati offerti generi alimentari acquistati dagli agenti della Polizia Ferroviaria.