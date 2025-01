Camorra, passa ai domiciliari il cantante neomelodico Tony Colombo

Il gip del tribunale di Napoli ha disposto la scarcerazione di Tony Colombo: l’autorità giudiziaria, ritenendo affievolite le esigenze cautelari ha accolto la richiesta degli avvocati difensori Alfredo Sorge e Sergio Cola e accordato la misura degli arresti domiciliari nel comune di Gaeta.

«Soddisfazione per la conclusione di una lunga e sofferta custodia cautelare in carcere del noto artista», è stata espressa dai legali Sorge e Cola. Lo scorso 20 ottobre anche per la moglie di Tony Colombo, Tina Rispoli, sono stati disposti gli arresti domiciliari. La donna si trova a Minturno. Marito e moglie vennero arrestati il 17 ottobre 2023 insieme con Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro. La coppia faceva parte delle 27 persone a cui il Ros di Napoli notificò altrettante misure cautelari nell’ambito di una indagine coordinata dai sostituti procuratori Maurizio De Marco e Lucio Giugliano riguardante le attività imprenditoriali e finanziarie del clan di Secondigliano. Ad entrambi gli inquirenti contestano i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di partecipazione finalizzata alla produzione di sigarette di contrabbando.