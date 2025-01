La Corte d'Appello stoppa il trattenimento in Albania: 43 migranti tornano in Italia

Terzo trasferimento di migranti in Albania e terzo no dei giudici al trattenimento nel centro di Gjader, con una decisione analoga per tutti e 43 e che rinvia alla Corte di giustizia europea il compito di diramare i dubbi sul fatto che un Paese possa qualificarsi come sicuro, «quando le condizioni sostanziali per la sua designazione non sono soddisfatte per alcune categorie di persone».

L’effetto delle decisioni della Corte di appello di Roma è stata la liberazione dei 43 richiedenti asilo (bengalesi ed egiziani), che arriveranno a Bari sabato sera. Un altro schiaffo per il governo, che fa trapelare «grande stupore, perché a nostro avviso non c'è la necessità di aspettare il pronunciamento della Corte di giustizia europea». Mentre Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) punta il dito contro "l'atteggiamento di resistenza da parte di un pezzo della magistratura italiana nei confronti delle misure adottate per garantire la sicurezza e contrastare l’immigrazione irregolare». Esulta, invece l’opposizione con la segretaria dem Elly Schlein che parla di «clamoroso fallimento» per l’Esecutivo.