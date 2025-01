“La Famiglia - The Great Mafia War”: il gioco da tavolo che banalizza la mafia. Il caso al parlamento Ue

«Un gioco da tavolo ispirato alla guerra di mafia che ha insanguinato la Sicilia negli anni '80, segnando in maniera indelebile la storia dell’Isola e dell’intera Nazione. Questo è ciò che propone “La Famiglia - The Great Mafia War”, lanciato dalla società tedesca Boardgame Atelier, suscitando forte indignazione a livello europeo»: è quanto si legge in una nota dell’europarlamentare Caterina Chinnici che, insieme ai deputati italiani del PPE, ha predisposto un’interrogazione scritta alla Commissione Europea per chiedere «di valutare la possibilità di vietare la commercializzazione del prodotto nel mercato interno»: «Questo gioco – spiega l’europarlamentare – non solo è profondamente lesivo della dignità dei siciliani e della stessa regione Sicilia, ma è anche irrispettoso nei confronti di tutti coloro che, come mio padre, hanno dato la vita nella lotta alla mafia. Banalizza atti criminali realmente accaduti, trasmettendo un messaggio diseducativo, in contrasto con i valori fondamentali europei».