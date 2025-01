L'omicidio di Angelo Ventura a Vittoria, fermato il presunto assassino

È morto all’ospedale Guzzardi l’uomo rimasto ferito nella notte a Vittoria. La vittima è Angelo Ventura, di 38 anni. L’uomo sarebbe imparentato con esponenti di spicco della criminalità locale, ma soltanto omonimo di altre persone coinvolte in passato in gravi episodi di cronaca. In serata è stato fermato il presunto omicida. Si tratta di Francesco Lo Monaco, 42 anni, che era sottoposto a sorveglianza speciale. Gli agenti hanno trovato il fucile calibro 12 con canne e calcio mozzati, utilizzato per l’omicidio. Ventura era stato portato in ospedale da due sconosciuti poco prima di mezzanotte, aveva la coscia destra spappolata. Sottoposto a intervento di chirurgia vascolare, è morto poco dopo le dieci del mattino senza mai riprendere conoscenza.

Lo Monaco è gravemente indiziato di essere il responsabile del delitto.

Dovrà comparire davanti al Gip per la convalida del provvedimento di fermo e per l’eventuale ulteriore ipotesi accusatoria riguardo all’accusa di omicidio.