Ponte sullo Stretto, Siracusano incontra Ciucci: “Presto l’ok del Cipess, cantieri al via entro l’estate”

“Siamo davvero in dirittura d’arrivo”: con queste parole Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, annuncia importanti novità sull’atteso progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. In un incontro svoltosi questa mattina a Roma con l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, sono stati analizzati i prossimi passaggi che condurranno all’avvio dei lavori dell’opera, definita da Siracusano “una grande infrastruttura destinata a generare migliaia di posti di lavoro e ad attrarre investimenti, con un forte impatto anche mediatico a livello nazionale e internazionale”. La tempistica è ormai definita: il progetto esecutivo del ponte dovrebbe ottenere il via libera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro la fine di giugno. Subito dopo, potranno partire i primi cantieri. Parallelamente, la società Stretto di Messina sta lavorando per formalizzare un Protocollo d’intesa con il Cas al fine di eliminare il pedaggio autostradale di Villafranca Tirrena. “È una misura che avevo fatto approvare in Parlamento – ricorda Siracusano – e che diventerà operativa con l’apertura dei cantieri”.