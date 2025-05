Meteo, ancora variabilità: oggi piogge e acquazzoni ma sarà un fine settimana di sole in tutta Italia

L’ultimo mese di primavera prosegue all’insegna di una spiccata variabilità. La situazione sinottica resta infatti contraddistinta da una vasta struttura depressionaria distesa verso i settori centro-occidentali del vecchio continente. Sono ore caratterizzate da tempo instabile soprattutto sulle zone interne della Penisola; nella giornata di oggi avremo un passaggio di piogge e acquazzoni sparsi su Isole Maggiori e regioni meridionali.

Le previsioni meteo per oggi

- Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge da isolate specie tra Piemonte, Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulla Pianura Padana orientale. In serata tempo in miglioramento ma con residui fenomeni e molti addensamenti bassi.

- Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi, salvo locali piogge sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori interni, poche variazioni altrove. In serata tempo nuovamente asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi in transito su tutte le regioni con locali piogge tra Puglia, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori interni e in movimento sui versanti orientali. In serata e in nottata tempo in miglioramento con anche ampie schiarite.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord-Ovest e sulle regioni centrali e stabili o in lieve calo sul resto d’Italia, massime stabili o in generale lieve aumento da Nord a Sud.