Biella, "Faccetta nera" all'adunata degli Alpini: una ferita aperta nella città della Resistenza

Le note di 'Faccetta Nerà' trasmesse dagli altoparlanti in piazza e decine di persone, tra cui diversi con il cappello con la penna nera, che intonano la canzone. E’ accaduto ieri sera a Biella dove è in corso l'Adunata degli Alpini. La scena è documentata da un video circolato sui social e rilanciato da 'La Stampa'.

Intervento dal Pd di Biella, dove è in corso l’Adunata degli alpini, sul caso delle note di 'Faccetta nerà' provenienti ieri sera da un gruppo di penne nere che affollavano una strada della città piemontese. «Il canto fascista che celebra gli orrori nel colonialismo del duce risuonato nella notte in via Gramsci - dicono Elisa Francese, della segreteria provinciale Dem e Andrea Basso, segretario del circolo Pd Biella - non ha nulla a che vedere con quanto stiamo celebrando in questi giorni e, ancor più in questa nostra città, è un insulto alla memoria. Ci attendiamo che su questo non ci siano distinguo politici».