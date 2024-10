Risotto o pasta alla zucca. Ingredienti, ricetta, preparazione e benefici del "frutto" dell'autunno

Il riso o pasta alla zucca è un piatto tradizionale italiano che affonda le sue radici nelle regioni settentrionali del paese, in particolare in Lombardia e Veneto, dove la zucca è ampiamente coltivata. La zucca, infatti, è un ingrediente tipico dell'autunno e dell'inverno, e veniva storicamente utilizzata nelle cucine contadine per preparare piatti nutrienti e saporiti. In passato, la zucca era considerata un cibo umile, ideale per sfamare le famiglie nei mesi freddi. Grazie alla sua dolcezza naturale e alla sua versatilità, è stata abbinata a diversi ingredienti, tra cui riso e pasta, per creare piatti semplici ma gustosi. Nelle zone come il Mantovano, celebre per i suoi tortelli di zucca, l'abbinamento con la pasta è una tradizione antica, mentre nel Veneto è comune trovare il risotto alla zucca, una variante del classico risotto italiano, che fa un uso sapiente di brodo e formaggi locali. Nel corso dei secoli, questa ricetta si è evoluta, diventando un piatto simbolo del comfort food autunnale, amato per il suo sapore delicato e per la sua cremosità.

Procedimento: Preparazione della zucca: Pulite la zucca eliminando buccia e semi, poi tagliatela a cubetti. Preparazione della base: Tritate finemente la cipolla e fatela soffriggere in una casseruola con un filo d'olio e metà del burro, fino a quando diventa trasparente. Cottura della zucca: Aggiungete i cubetti di zucca nella casseruola e fateli rosolare per qualche minuto. Se volete, potete sfumare con un po' di vino bianco. Continuate a cuocere la zucca finché non diventa morbida (circa 10-15 minuti). Se necessario, aggiungete un mestolo di brodo.

Creazione della crema di zucca: Quando il riso è quasi cotto (dopo circa 15-18 minuti), schiacciate alcuni pezzi di zucca con una forchetta per creare una crema, lasciando però anche dei pezzetti interi per dare consistenza. Mantecatura: A cottura ultimata, spegnete il fuoco e aggiungete il restante burro e il Parmigiano grattugiato. Mescolate energicamente per mantecare il risotto e renderlo cremoso.

Servizio: Lasciate riposare il risotto per un minuto, poi servitelo caldo, completando con una macinata di pepe nero fresco.

Ricetta della Pasta alla Zucca (per 4 persone)

Ingredienti: 320 g di pasta corta (come rigatoni, penne o mezze maniche) 500 g di zucca 1 cipolla piccola 50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato 50 g di burro Olio extravergine d'oliva q.b. Sale e pepe q.b. Rosmarino o salvia (opzionale) Pancetta a cubetti o speck (opzionale)

Procedimento: Preparazione della zucca: Pulite la zucca e tagliatela a cubetti piccoli.

Soffritto: In una padella grande, fate rosolare la cipolla tritata con un po' d'olio e metà del burro, fino a quando diventa morbida.

Cottura della zucca: Aggiungete la zucca nella padella, salate leggermente e cuocete per circa 10-15 minuti, mescolando di tanto in tanto, finché la zucca non diventa tenera. Potete aggiungere rosmarino o salvia per aromatizzare. Se vi piace, aggiungete anche pancetta o speck per un sapore più ricco.

Cottura della pasta: Nel frattempo, cuocete la pasta in abbondante acqua salata. Scolatela al dente, tenendo da parte un po' di acqua di cottura.

Creazione del condimento: Schiacciate parte della zucca cotta con una forchetta per ottenere una crema. Aggiungete la pasta alla padella con la zucca e mescolate bene, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta per legare il tutto.

Mantecatura: Aggiungete il burro rimanente e il Parmigiano, mescolando velocemente per mantecare la pasta e renderla cremosa.

Servizio: Servite la pasta alla zucca calda, con una spolverata di pepe nero e, se volete, una manciata di Parmigiano extra.

Consigli: Per una variante più leggera, potete sostituire il burro con olio extravergine d'oliva. Se volete un sapore più deciso, potete aggiungere spezie come noce moscata o cannella nella versione con la zucca. Entrambi i piatti esaltano la dolcezza della zucca e la combinano con la cremosità del riso o la consistenza della pasta, creando piatti perfetti per le giornate fredde.

I benefici

La zucca è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, la stessa di cetrioli, zucchine e meloni. È originaria dell'America, dove veniva coltivata già da millenni dalle civiltà precolombiane. La parte commestibile della zucca è il frutto, che può variare molto in dimensioni, forme e colori a seconda delle varietà, ma generalmente ha una polpa arancione o giallastra e una buccia che va dal verde al giallo, arancione o marrone. Esistono diverse varietà di zucca, tra cui: Zucca Cucurbita maxima (come la zucca gialla o la zucca mantovana) Cucurbita pepo (come le zucchine e le zucche ornamentali) Oltre alla polpa, anche i semi di zucca sono commestibili e molto nutrienti.

La zucca è un alimento molto benefico grazie al suo contenuto di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre, mantenendo un basso apporto calorico. È ricca di vitamina A e beta-carotene, fondamentali per la salute degli occhi, il sistema immunitario e la pelle. Le sue fibre favoriscono la sazietà e migliorano la digestione, prevenendo la stitichezza. Gli antiossidanti come carotenoidi, luteina e zeaxantina proteggono da malattie croniche come quelle cardiache e alcuni tipi di cancro. La vitamina C e gli antiossidanti presenti nella zucca contribuiscono a mantenere la pelle giovane e a rinforzare il sistema immunitario. Inoltre, i minerali come potassio, magnesio e ferro sostengono la salute cardiovascolare, muscolare e prevengono l'anemia. Il potassio, in particolare, aiuta a regolare la pressione sanguigna. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, la zucca riduce il rischio di malattie infiammatorie come l’artrite e migliora anche la salute mentale, aiutando a ridurre l’ansia e la depressione.

In conclusione, la zucca è un alimento versatile e ricco di nutrienti, ideale per migliorare il benessere generale del corpo, in particolare durante i mesi freddi.