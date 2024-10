Dolci, ingredienti e ricetta delle crepes: le più buone varianti dolci e salate

Le crêpes hanno origini antichissime e affondano le radici nella cucina francese. La loro storia comincia in Bretagna, una regione nel nord-ovest della Francia, dove venivano preparate già nel Medioevo. Inizialmente, si trattava di una versione rustica, fatta con farina di grano saraceno, chiamata galette. Questo cereale era molto diffuso nella Bretagna a causa della sua resistenza ai terreni poveri e al clima rigido. Con il tempo, la crêpe si è evoluta, soprattutto dopo l'introduzione del grano tenero, che ha portato alla creazione delle versioni più dolci e delicate, che conosciamo oggi. Le crêpes sono diventate una pietanza popolare in tutta la Francia e successivamente nel mondo, sia nella versione dolce che salata. Le crêpes sono legate anche a tradizioni religiose: durante la Candelora (Chandeleur), il 2 febbraio, è tradizione prepararle, simbolizzando fortuna e prosperità per l'anno a venire. Ingredienti per le Crêpes Gli ingredienti delle crêpes sono semplici e facilmente reperibili. Ecco quelli necessari per una ricetta base: Farina: 250 g Uova: 2 Latte: 500 ml Burro fuso: 50 g Sale: un pizzico (solo per le crêpes salate) Zucchero: facoltativo, per la versione dolce (circa 20-30 g) Aroma vaniglia o buccia di limone grattugiata: facoltativi per dare profumo alle crêpes dolci Ricetta

Base delle Crêpes Preparazione dell'impasto: In una ciotola grande, setaccia la farina per evitare grumi. Aggiungi il sale (per le crêpes salate) e lo zucchero (per quelle dolci), quindi mescola. Fai una fontana al centro della farina e aggiungi le uova. Inizia a mescolare con una frusta o un cucchiaio, incorporando man mano la farina dalle pareti. Aggiungere il latte: Versa lentamente il latte a filo, continuando a mescolare. Questo aiuterà a ottenere un impasto liscio e senza grumi. Quando l'impasto è omogeneo, aggiungi il burro fuso. Riposo dell'impasto: Copri la ciotola con un panno o una pellicola trasparente e lascia riposare l'impasto per almeno 30 minuti a temperatura ambiente. Questo consente alla farina di assorbire i liquidi, rendendo le crêpes più morbide. Cottura Scalda una padella antiaderente (preferibilmente una specifica per crêpes) a fuoco medio e spennella leggermente con un po' di burro o olio. Versa un mestolo di impasto nella padella e inclinala in modo che l’impasto si distribuisca uniformemente su tutta la superficie. Cuoci per circa 1-2 minuti, finché i bordi non si sollevano e si dorano. Gira la crêpe e cuoci l'altro lato per circa 1 minuto. Una volta cotte, impilale su un piatto e coprile con un panno per mantenerle calde.