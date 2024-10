La ricetta originale delle Lasagne alla Bolognese: scopri anche le varianti vegetariana, senza glutine e light .

Le lasagne alla Bolognese sono un’istituzione della cucina italiana, un piatto simbolo della tradizione emiliana che racchiude sapori ricchi e consistenze perfettamente bilanciate. Originarie di Bologna, queste lasagne sono famose per la loro combinazione di ragù alla Bolognese, besciamella vellutata e pasta fresca all’uovo. Tuttavia, oltre alla ricetta classica, esistono numerose varianti che si adattano a gusti ed esigenze diverse, incluse versioni vegetariane, senza glutine e light. In questo articolo esploreremo passo per passo la ricetta autentica e le varianti più popolari, fornendo istruzioni dettagliate e consigli utili.

La ricetta originale delle Lasagne alla Bolognese

Ingredienti per 6 persone

Per la pasta fresca:

400 g di farina 00

4 uova grandi

Per il ragù alla Bolognese:

300 g di carne macinata di manzo

200 g di carne macinata di maiale

100 g di pancetta o guanciale

o guanciale 1 carota (tritata finemente)

(tritata finemente) 1 cipolla (tritata finemente)

(tritata finemente) 1 gambo di sedano (tritato finemente)

(tritato finemente) 200 ml di vino rosso

500 ml di brodo di carne

400 g di passata di pomodoro

3 cucchiai di concentrato di pomodoro

100 ml di latte intero

Sale e pepe q.b.

e q.b. Olio extravergine d’oliva q.b.

Per la besciamella:

1 litro di latte intero

100 g di burro

100 g di farina 00

Noce moscata q.b.

q.b. Sale q.b.

Per la composizione:

100 g di Parmigiano-Reggiano grattugiato

Preparazione

1. Preparare la pasta fresca

Disponi la farina a fontana su una spianatoia e aggiungi le uova al centro. Con una forchetta inizia a incorporare le uova nella farina, lavorando dall'interno verso l'esterno. Impasta energicamente per circa 10 minuti fino a ottenere un impasto elastico e liscio. Avvolgi l’impasto in pellicola trasparente e lascialo riposare per almeno 30 minuti. Stendi la pasta in sfoglie sottili (circa 1 mm di spessore) e tagliale in rettangoli di 15x10 cm. Sbollentali per pochi secondi in acqua salata e adagiali su un canovaccio pulito.

2. Preparare il ragù alla Bolognese

In una casseruola, soffriggi la pancetta a fuoco dolce fino a renderla croccante. Aggiungi il trito di carota, cipolla e sedano e fai rosolare per 5-6 minuti. Unisci la carne di manzo e di maiale, rosola bene finché non si sbriciola e assume un colore dorato. Sfuma con il vino rosso e lascia evaporare l’alcol. Aggiungi la passata di pomodoro, il concentrato e il brodo. Regola di sale e pepe. Cuoci a fuoco lento per circa 2 ore, mescolando di tanto in tanto. Aggiungi il latte negli ultimi minuti per un sapore più delicato.

3. Preparare la besciamella

Sciogli il burro in una casseruola a fuoco medio. Aggiungi la farina e mescola vigorosamente con una frusta per formare un roux. Versa il latte a filo, continuando a mescolare per evitare grumi. Cuoci fino a quando la besciamella si addensa, quindi aggiungi un pizzico di sale e noce moscata.

4. Comporre le lasagne

Preriscalda il forno a 180°C. Distribuisci un mestolo di ragù sul fondo di una teglia, copri con uno strato di pasta e aggiungi uno strato di besciamella. Continua alternando ragù, besciamella e sfoglie di pasta. Termina con uno strato di besciamella e abbondante Parmigiano grattugiato. Cuoci in forno per 30-40 minuti, finché la superficie non sarà dorata e croccante. Lascia riposare per 10 minuti prima di servire.