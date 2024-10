In questo articolo esploreremo la ricetta originale del kebab turco , comunemente ritenuta una delle versioni più classiche, seguita da numerose varianti internazionali come il kebab di pollo , il kebab tunisino , lo shawarma libanese e il gyros greco . Completeremo il tutto con una salsa yogurt essenziale per accompagnare il kebab, e per soddisfare esigenze alimentari particolari, forniremo anche versioni dietetiche , senza glutine e vegane .

Il kebab è un piatto iconico che affonda le sue radici nelle antiche tradizioni culinarie del Medio Oriente e dell'Asia Centrale. Oggi è reinterpretato in molte culture, dall'Europa fino al Nord Africa, offrendo un'esperienza gastronomica unica grazie alle diverse combinazioni di carne, spezie, e metodi di cottura. La parola "kebab" deriva dal persiano "kabab", che significa carne arrostita . Questo tratto distintivo di preparazione ha mantenuto un ruolo centrale, anche se nel tempo il piatto ha subito un’evoluzione in molteplici varianti regionali, ciascuna con le proprie peculiarità di sapori e tecniche.

Kebab fatto in casa: la ricetta originale turca e le varianti: dallo shawarma libanese al gyros greco. E anche le versioni tunisina e di pollo

L'origine del kebab è spesso attribuita all'Impero Persiano, dove la cottura della carne su spiedi e la preparazione di piatti a base di carne arrostita erano già documentate nei racconti di viaggiatori e cronisti del tempo. Tuttavia, è stata l’area turca a far evolvere il piatto, rendendolo famoso con il Döner Kebab : un grande cilindro di carne infilzato su uno spiedo verticale, arrostito lentamente e affettato sottilmente.

La storia del kebab si intreccia con quella dei popoli nomadi del Medio Oriente, che nel corso delle loro migrazioni preparavano la carne su fuochi aperti. Questi popoli, spesso in viaggio attraverso vasti territori, utilizzavano la carne degli animali disponibili, principalmente agnello, e la insaporivano con spezie locali prima di arrostirla. Questo piatto semplice ma saporito non solo forniva nutrimento, ma anche una facile modalità di preparazione durante gli spostamenti.

L'Evoluzione del Kebab e le Sue Varianti Regionali

Il kebab, una volta adottato dai vari popoli e culture, si è evoluto in numerose varianti regionali, ciascuna caratterizzata da tecniche di cottura, ingredienti locali e spezie tipiche. Ecco alcune delle versioni più note:

Döner Kebab : Originario della Turchia, il döner kebab è caratterizzato dalla cottura della carne su uno spiedo verticale, da cui deriva anche il nome "döner", che significa "girare" in turco. La carne, spesso un misto di agnello e manzo, è marinata con spezie semplici e viene affettata sottilmente una volta cotta.

: Originario della Turchia, il döner kebab è caratterizzato dalla cottura della carne su uno spiedo verticale, da cui deriva anche il nome "döner", che significa "girare" in turco. La carne, spesso un misto di agnello e manzo, è marinata con spezie semplici e viene affettata sottilmente una volta cotta. Shish Kebab : Proveniente dalla Persia e diffuso anche in Iran, questa versione consiste in cubetti di carne marinati e cotti su spiedini, spesso accompagnati da verdure alla griglia.

: Proveniente dalla Persia e diffuso anche in Iran, questa versione consiste in cubetti di carne marinati e cotti su spiedini, spesso accompagnati da verdure alla griglia. Méchoui : Una specialità del Nord Africa, in cui l'agnello viene cotto lentamente su una fiamma aperta, spesso con una marinatura a base di cumino, coriandolo e paprika.

: Una specialità del Nord Africa, in cui l'agnello viene cotto lentamente su una fiamma aperta, spesso con una marinatura a base di cumino, coriandolo e paprika. Shawarma: Diffuso in Libano e nel Levante, lo shawarma è una variante simile al döner, ma è spesso condito con spezie più complesse come cardamomo, cannella e noce moscata.

La Ricetta Originale del Kebab Turco Fatto in Casa

La ricetta originale del kebab turco è considerata un punto di riferimento per le numerose varianti del kebab grazie al suo perfetto equilibrio tra marinatura, cottura lenta su spiedo e l'uso sapiente di spezie ben bilanciate. Tradizionalmente, la carne più utilizzata è l'agnello, ma si possono trovare varianti con manzo, entrambe in grado di offrire un risultato succulento e aromatico.

Ingredienti per il Kebab Turco (per 4 persone)

Carne di agnello o manzo (controfiletto o polpa): 600 g

(controfiletto o polpa): 600 g Cipolla bianca : 1 grande, grattugiata

: 1 grande, grattugiata Yogurt bianco : 100 g

: 100 g Olio extravergine di oliva : 3 cucchiai

: 3 cucchiai Paprika dolce : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Cumino in polvere : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Pepe nero : q.b.

: q.b. Sale : q.b.

: q.b. Piadina turca o pane arabo per il servizio

Preparazione del Kebab Turco

Marinatura della carne: Taglio della carne : Tagliate la carne a fettine sottili o strisce uniformi (circa 1 cm di spessore). Questo favorisce una cottura omogenea e assicura che la carne assorba al meglio la marinatura.

: Tagliate la carne a fettine sottili o strisce uniformi (circa 1 cm di spessore). Questo favorisce una cottura omogenea e assicura che la carne assorba al meglio la marinatura. Preparazione della marinata : In una ciotola capiente, unite lo yogurt, la cipolla grattugiata (con il suo succo), l'olio d'oliva, la paprika, il cumino, il pepe nero e il sale. Mescolate fino a ottenere una miscela ben amalgamata.

: In una ciotola capiente, unite lo yogurt, la cipolla grattugiata (con il suo succo), l'olio d'oliva, la paprika, il cumino, il pepe nero e il sale. Mescolate fino a ottenere una miscela ben amalgamata. Marinatura: Aggiungete la carne alla miscela di yogurt e spezie. Massaggiate delicatamente la carne con la marinata, assicurandovi che ogni pezzo sia completamente ricoperto. Coprite la ciotola con pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per almeno 4 ore. Per un risultato ottimale, lasciate marinare la carne per tutta la notte. Preparazione degli spiedini:

Se utilizzate spiedini di legno, immergeteli in acqua per almeno 30 minuti per evitare che brucino durante la cottura. Infilzate i pezzi di carne sugli spiedini, senza pressarli troppo per permettere una cottura uniforme. Cottura sulla griglia: Preriscaldamento : Riscaldate una griglia o una piastra a fuoco medio-alto. Ungete leggermente la griglia con un filo d'olio per evitare che la carne si attacchi.

: Riscaldate una griglia o una piastra a fuoco medio-alto. Ungete leggermente la griglia con un filo d'olio per evitare che la carne si attacchi. Cottura degli spiedini: Posizionate gli spiedini sulla griglia calda e cuoceteli per circa 10-12 minuti in totale, girandoli ogni 2-3 minuti per assicurare una doratura uniforme. Il tempo di cottura può variare in base allo spessore della carne e alla temperatura della griglia. La carne dovrebbe risultare dorata all'esterno e succosa all'interno. Servizio del kebab:

Togliete gli spiedini dalla griglia e lasciate riposare la carne per un paio di minuti prima di servirla. Il kebab può essere servito su una piadina turca o su pane arabo, insieme a verdure fresche come lattuga, pomodori e cipolle, e accompagnato da una deliziosa salsa yogurt.

Suggerimenti per un Risultato Perfetto

Scegliete la carne giusta : Per ottenere un kebab autentico e saporito, optate per un controfiletto d’agnello o un taglio di manzo tenero.

: Per ottenere un kebab autentico e saporito, optate per un o un tenero. Equilibrio nelle spezie : La paprika dolce e il cumino sono fondamentali per ottenere il sapore tradizionale del kebab turco. Potete aggiungere un pizzico di peperoncino per una nota leggermente piccante.

: La paprika dolce e il cumino sono fondamentali per ottenere il sapore tradizionale del kebab turco. Potete aggiungere un pizzico di peperoncino per una nota leggermente piccante. Controllo della cottura: Non cuocete eccessivamente la carne per evitare che diventi asciutta. La cottura ideale dovrebbe mantenere la carne morbida e succosa.

Questa ricetta dettagliata vi permetterà di ottenere un kebab turco autentico e perfettamente bilanciato nei sapori, perfetto da condividere con amici e famiglia.

Ricetta della Salsa Yogurt per Kebab: Fresca e Delicata

La salsa yogurt è un condimento essenziale per accompagnare il kebab, conferendo un tocco di freschezza e acidità che bilancia perfettamente i sapori ricchi della carne speziata. Questa salsa è facile da preparare e si sposa bene anche con verdure grigliate, falafel, o come condimento leggero per insalate.

Ingredienti per la Salsa Yogurt (per 4 persone)

Yogurt greco : 200 g

: 200 g Succo di limone : 1 cucchiaio

: 1 cucchiaio Aglio : 1 spicchio, tritato finemente

: 1 spicchio, tritato finemente Menta fresca : 1 cucchiaio, tritata

: 1 cucchiaio, tritata Olio extravergine di oliva : 1 cucchiaio

: 1 cucchiaio Sale e pepe: q.b.

Preparazione della Salsa Yogurt

Unione degli ingredienti: In una ciotola, versate lo yogurt greco e aggiungete il succo di limone. Mescolate bene fino a ottenere una consistenza liscia e cremosa. Aromatizzazione: Aggiungete l’aglio tritato finemente e la menta fresca. La menta conferisce un tocco aromatico e fresco, ma è possibile sostituirla o arricchirla con prezzemolo o coriandolo, secondo il gusto personale. Condimento: Incorporate l’olio extravergine di oliva e aggiustate di sale e pepe. Mescolate con cura per amalgamare tutti gli ingredienti. Riposo e servizio: Lasciate riposare la salsa yogurt in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servirla, in modo che i sapori si fondano tra loro. Questa salsa può essere conservata in un contenitore ermetico in frigorifero per un massimo di 2 giorni.

Suggerimenti per un Risultato Perfetto

Yogurt greco intero : Preferite uno yogurt greco intero, che ha una consistenza più cremosa e una minore acidità rispetto a quello magro. In alternativa, potete usare yogurt normale, purché sia denso.

: Preferite uno yogurt greco intero, che ha una consistenza più cremosa e una minore acidità rispetto a quello magro. In alternativa, potete usare yogurt normale, purché sia denso. Aromi freschi : Tritate l’aglio molto finemente per evitare pezzi grossolani che potrebbero rendere il sapore troppo intenso. La menta fresca, se possibile, dovrebbe essere aggiunta all'ultimo momento per preservarne l’aroma.

: Tritate l’aglio molto finemente per evitare pezzi grossolani che potrebbero rendere il sapore troppo intenso. La menta fresca, se possibile, dovrebbe essere aggiunta all'ultimo momento per preservarne l’aroma. Varianti: Potete aggiungere un pizzico di paprika affumicata o cumino in polvere per dare un tocco speziato in più. In alternativa, per un sapore più delicato, provate ad aggiungere un cucchiaio di cetriolo grattugiato e strizzato, per ottenere una salsa simile allo tzatziki greco.

Questa salsa yogurt semplice e versatile è il complemento perfetto per esaltare il sapore di un kebab succoso, offrendo un contrasto rinfrescante e aromatico.

Varianti di Kebab: Dal Pollo al Tunisino

Kebab di Pollo: Semplice, Succoso e Speziato

Il kebab di pollo è una variante leggera e saporita del classico kebab, ideale per chi preferisce una carne bianca e delicata. La scelta delle cosce di pollo disossate garantisce una carne succosa e ricca di sapore, poiché questa parte del pollo è meno soggetta a seccarsi durante la cottura rispetto al petto.

Ingredienti per il Kebab di Pollo (per 4 persone)

Cosce di pollo disossate : 600 g

: 600 g Paprika affumicata : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Curcuma : 1/2 cucchiaino

: 1/2 cucchiaino Peperoncino in polvere : 1/2 cucchiaino (facoltativo, per una leggera nota piccante)

: 1/2 cucchiaino (facoltativo, per una leggera nota piccante) Yogurt bianco : 2 cucchiai

: 2 cucchiai Olio d'oliva : 2 cucchiai

: 2 cucchiai Succo di limone : 1 cucchiaio

: 1 cucchiaio Sale : q.b.

: q.b. Pepe: q.b.

Preparazione del Kebab di Pollo

Preparazione della marinata:

In una ciotola capiente, mescolate lo yogurt con l’olio d'oliva, il succo di limone, la paprika affumicata, la curcuma, il peperoncino (se desiderate un tocco piccante), il sale e il pepe. Questa combinazione di yogurt e spezie renderà il pollo tenero e saporito. Marinatura del pollo:

Tagliate le cosce di pollo disossate in pezzi regolari, di circa 3-4 cm, per una cottura uniforme. Immergete i pezzi di pollo nella marinata, mescolando bene per coprire uniformemente ogni pezzo. Coprite la ciotola con pellicola trasparente e lasciate marinare in frigorifero per almeno 2-3 ore. Per un sapore più intenso, potete lasciare il pollo a marinare tutta la notte. Preparazione degli spiedini:

Infilzate i pezzi di pollo marinati su spiedini di metallo o di legno (in quest'ultimo caso, immergeteli in acqua per circa 30 minuti prima di usarli, così da evitare che brucino durante la cottura). Cottura del kebab di pollo:

Riscaldate una griglia o una piastra a fuoco medio-alto. Ungete leggermente la griglia con un filo d'olio per evitare che il pollo si attacchi. Cottura sulla griglia : Cuocete gli spiedini di pollo per circa 10-15 minuti in totale, girandoli ogni 3-4 minuti per assicurare una doratura uniforme su tutti i lati. Il pollo dovrebbe risultare ben cotto all'interno e dorato all'esterno.

: Cuocete gli spiedini di pollo per circa in totale, girandoli ogni per assicurare una doratura uniforme su tutti i lati. Il pollo dovrebbe risultare ben cotto all'interno e dorato all'esterno. Verifica della cottura: Controllate che il pollo sia ben cotto tagliando un pezzo: il succo che fuoriesce dovrebbe essere chiaro, senza tracce di rosa. Servizio del kebab di pollo:

Servite gli spiedini di pollo con una piadina o pane arabo e accompagnateli con salsa yogurt o hummus. Potete aggiungere anche verdure fresche come lattuga, pomodori, cipolle e cetrioli per un piatto completo e bilanciato.

Consigli per un Kebab di Pollo Perfetto

Carne succosa : Usare le cosce di pollo disossate invece del petto di pollo aiuta a mantenere la carne succosa e morbida anche dopo la cottura.

: Usare le invece del petto di pollo aiuta a mantenere la carne succosa e morbida anche dopo la cottura. Bilanciamento delle spezie : La paprika affumicata conferisce una leggera nota affumicata al pollo, mentre la curcuma dona un colore dorato appetitoso. Regolate la quantità di peperoncino secondo i vostri gusti.

: La conferisce una leggera nota affumicata al pollo, mentre la dona un colore dorato appetitoso. Regolate la quantità di peperoncino secondo i vostri gusti. Marinatura lunga: Più a lungo lasciate marinare il pollo, più intenso sarà il sapore. Se avete tempo, preparate il pollo il giorno prima per ottenere un risultato eccezionale.

Questa ricetta di kebab di pollo è perfetta per un pasto leggero ma gustoso, in grado di soddisfare chi ama le carni bianche arricchite da un tocco di spezie aromatiche.

Kebab Tunisino: Aromi Intensi e Sapori Autentici

Il kebab tunisino è una variante saporita e speziata che mette in risalto l'uso di carne d'agnello o manzo, arricchita da una marinatura al cumino e coriandolo. Queste spezie, comuni nella cucina nordafricana, conferiscono al piatto un profilo aromatico complesso e avvolgente. Ideale da gustare su pane arabo o con couscous, il kebab tunisino è perfetto per chi ama i sapori decisi e le carni tenere e succose.

Ingredienti per il Kebab Tunisino (per 4 persone)

Carne di manzo o agnello (coscia o spalla): 600 g

(coscia o spalla): 600 g Cumino in polvere : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Coriandolo in polvere : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Paprika piccante : 1/2 cucchiaino

: 1/2 cucchiaino Aglio : 2 spicchi, tritati finemente

: 2 spicchi, tritati finemente Prezzemolo fresco : 2 cucchiai, tritato

: 2 cucchiai, tritato Olio extravergine di oliva : 3 cucchiai

: 3 cucchiai Succo di limone : 2 cucchiai

: 2 cucchiai Sale e pepe: q.b.

Preparazione del Kebab Tunisino

Preparazione della Marinata:

In una ciotola capiente, mescolate l’olio extravergine di oliva con il succo di limone, il cumino, il coriandolo, la paprika piccante e l’aglio tritato. Mescolate bene per creare una marinata omogenea e ricca di aromi. Marinatura della Carne:

Tagliate la carne d'agnello o di manzo in pezzi regolari di circa 3 cm, ideali per essere infilzati su spiedini. Aggiungete la carne alla marinata e mescolate in modo che ogni pezzo sia ben ricoperto. Incorporate il prezzemolo fresco tritato e aggiustate di sale e pepe. Coprite la ciotola con pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Per un sapore più intenso, potete lasciare marinare la carne per 4-6 ore o tutta la notte. Preparazione degli Spiedini:

Infilzate i pezzi di carne sugli spiedini di legno (precedentemente ammollati in acqua per evitare che brucino) o di metallo. Non pressate troppo la carne sugli spiedini, lasciando un piccolo spazio tra i pezzi per favorire una cottura uniforme. Cottura del Kebab Tunisino:

Riscaldate una griglia o una piastra a fuoco medio-alto. Ungete leggermente la griglia con un filo d’olio per evitare che la carne si attacchi. Tempo di cottura: Cuocete gli spiedini per circa 10-12 minuti in totale, girandoli ogni 2-3 minuti per ottenere una doratura uniforme su tutti i lati. La carne dovrebbe risultare ben cotta all'interno, ma ancora succosa. Servizio del Kebab Tunisino:

Rimuovete la carne dagli spiedini e servitela su pane arabo o accompagnata da couscous. Completate il piatto con verdure grigliate o un’insalata di pomodori e cipolle per un pasto equilibrato e ricco di sapore.

Consigli per un Kebab Tunisino Perfetto

Scegliere la carne giusta : Per il kebab tunisino, l' agnello è la scelta tradizionale per ottenere un sapore autentico. In alternativa, il manzo offre una variante altrettanto gustosa.

: Per il kebab tunisino, l' è la scelta tradizionale per ottenere un sapore autentico. In alternativa, il offre una variante altrettanto gustosa. Controllare le spezie : La combinazione di cumino e coriandolo è essenziale per un autentico profilo aromatico tunisino. Se desiderate un sapore più deciso, potete aggiungere un pizzico di peperoncino in polvere o sostituire la paprika piccante con harissa , una pasta di peperoncino molto utilizzata in Tunisia.

: La combinazione di e è essenziale per un autentico profilo aromatico tunisino. Se desiderate un sapore più deciso, potete aggiungere un pizzico di o sostituire la paprika piccante con , una pasta di peperoncino molto utilizzata in Tunisia. Aggiungere il tocco finale: Guarnite il kebab con una spolverata di prezzemolo fresco e una spruzzata di limone prima di servire per ravvivare i sapori e dare un tocco di freschezza.

Questa ricetta di kebab tunisino unisce spezie aromatiche e carne tenera, regalando un piatto ricco di sapore, perfetto da condividere in famiglia o tra amici, e adatto a chi ama i sapori nordafricani autentici.

Shawarma Libanese

Lo Shawarma è una delle varianti di kebab più apprezzate e diffuse nel mondo, originaria del Levante e del Medio Oriente. Viene preparato prevalentemente con carne di agnello, pollo o manzo, e la sua caratteristica principale è la marinatura arricchita da un mix di spezie come cardamomo, cannella, curcuma, e altre tipiche della cucina mediorientale. Questo mix dona alla carne un sapore unico e profondo, tipico della tradizione culinaria della regione.

Ingredienti per Shawarma (per 4 persone)

Petto di pollo o carne di manzo : 500 g

o : 500 g Yogurt bianco : 100 g

: 100 g Succo di limone : 2 cucchiai

: 2 cucchiai Aglio : 2 spicchi, tritati finemente

: 2 spicchi, tritati finemente Cardamomo in polvere : 1/2 cucchiaino

: 1/2 cucchiaino Cannella in polvere : 1/2 cucchiaino

: 1/2 cucchiaino Curcuma in polvere : 1/2 cucchiaino

: 1/2 cucchiaino Cumino in polvere : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Paprika dolce : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Olio d'oliva : 3 cucchiai

: 3 cucchiai Sale : q.b.

: q.b. Pepe: q.b.

Preparazione dello Shawarma

Marinatura della carne:

In una ciotola capiente, mescolate lo yogurt con il succo di limone, l'aglio tritato e le spezie: cardamomo, cannella, curcuma, cumino e paprika dolce. Aggiungete l’olio d’oliva, il sale e il pepe, quindi mescolate bene per ottenere una marinata omogenea. Preparazione della carne:

Tagliate il petto di pollo o la carne di manzo a strisce sottili di circa 1 cm di spessore. Immergete le strisce di carne nella marinata e mescolate accuratamente in modo che ogni pezzo sia ben ricoperto. Coprite la ciotola con pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per almeno 4 ore. Per ottenere un sapore ancora più intenso, lasciate marinare la carne per tutta la notte. Cottura dello Shawarma:

Riscaldate una piastra o una padella antiaderente a fuoco medio-alto. In padella : Cuocete le strisce di carne marinata per circa 6-8 minuti , girandole regolarmente fino a che non risultano ben dorate e cotte in modo uniforme.

: Cuocete le strisce di carne marinata per circa , girandole regolarmente fino a che non risultano ben dorate e cotte in modo uniforme. In forno: In alternativa, potete cuocere la carne in forno preriscaldato a 200 °C per circa 20 minuti. Disponete le strisce di carne su una teglia rivestita di carta forno e giratele a metà cottura per ottenere una doratura uniforme. Servizio dello Shawarma:

Servite lo shawarma su pane pita o pane arabo. Completate il piatto con insalata fresca, pomodori a fette, cetrioli e cipolla rossa. Potete accompagnare lo shawarma con una salsa tahini, hummus o la classica salsa yogurt per un tocco di freschezza.

Consigli per uno Shawarma Perfetto

Mix di spezie autentico : Lo shawarma si distingue per l’uso di spezie calde come il cardamomo e la cannella . Se volete un sapore ancora più complesso, potete aggiungere un pizzico di pepe della Giamaica o di noce moscata .

: Lo si distingue per l’uso di spezie calde come il e la . Se volete un sapore ancora più complesso, potete aggiungere un pizzico di o di . Marinatura prolungata : Più a lungo lasciate marinare la carne, più intensi saranno i sapori. L'ideale è marinare la carne per una notte intera.

: Più a lungo lasciate marinare la carne, più intensi saranno i sapori. L'ideale è marinare la carne per una notte intera. Cottura uniforme: Assicuratevi di tagliare la carne in strisce sottili per ottenere una cottura uniforme e rapida. Girate regolarmente la carne durante la cottura per evitare che si asciughi.

Varianti del Servizio dello Shawarma

Oltre a essere servito nel pane pita o nel pane arabo, potete presentare lo shawarma anche su un letto di riso pilaf o bulgur. Aggiungere una salsa come il babaganoush o un'insalata di tabbouleh renderà il piatto ancora più ricco e completo.

Questa ricetta di shawarma offre un viaggio tra i sapori tipici del Levante, con una combinazione di spezie calde e agrumate che rendono questo piatto irresistibile. Perfetto per un pranzo o una cena in stile mediorientale, lo shawarma è versatile, saporito e sempre gradito.

Gyros Greco

Il Gyros è una variante greca del kebab, caratterizzato da carne di maiale marinata con origano e limone, che conferiscono al piatto un profumo e un sapore tipici della cucina ellenica. Preparato spesso con spalla o pancetta di maiale, il gyros è un piatto succulento e aromatico, tradizionalmente servito con pane pita, cipolle rosse e la classica salsa tzatziki.

Ingredienti per Gyros Greco (per 4 persone)

Carne di maiale (spalla o pancetta): 500 g

(spalla o pancetta): 500 g Origano secco : 1 cucchiaio

: 1 cucchiaio Succo di limone : 3 cucchiai

: 3 cucchiai Aglio : 2 spicchi, tritati finemente

: 2 spicchi, tritati finemente Paprika dolce : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Olio d'oliva : 3 cucchiai

: 3 cucchiai Sale : q.b.

: q.b. Pepe: q.b.

Preparazione del Gyros Greco

Preparazione della Marinata:

In una ciotola capiente, mescolate l’olio d’oliva con il succo di limone, l’aglio tritato, l’origano, la paprika, il sale e il pepe. Questa marinata fresca e aromatica darà alla carne un profumo caratteristico e un sapore leggermente agrumato. Marinatura della Carne:

Tagliate la spalla o la pancetta di maiale in fettine sottili, di circa 0,5 cm di spessore. Immergete le fettine nella marinata e mescolate accuratamente per assicurare che ogni pezzo sia ben coperto. Coprite la ciotola con pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Se desiderate un sapore più intenso, lasciate marinare la carne per 4 ore o anche tutta la notte. Cottura del Gyros:

Riscaldate una griglia o una padella antiaderente a fuoco medio-alto. Cottura sulla griglia : Posizionate le fettine di carne sulla griglia calda e cuocetele per circa 4-5 minuti per lato, girandole frequentemente. L’obiettivo è ottenere una carne dorata e leggermente croccante sui bordi, ma ancora succosa all’interno.

: Posizionate le fettine di carne sulla griglia calda e cuocetele per circa per lato, girandole frequentemente. L’obiettivo è ottenere una carne sui bordi, ma ancora succosa all’interno. In padella: Se utilizzate una padella antiaderente, cuocete la carne in piccole quantità per evitare di affollare la superficie e ottenere una doratura uniforme. Servizio del Gyros Greco:

Servite il gyros su una piadina greca (pita) riscaldata. Aggiungete cipolle rosse affettate, pomodori a fette, e patatine fritte per un tocco autentico. Completate il piatto con una generosa porzione di salsa tzatziki, che dona freschezza e acidità al piatto.

Salsa Tzatziki per Accompagnare il Gyros

Ingredienti per la Salsa Tzatziki

Yogurt greco : 200 g

: 200 g Cetriolo : 1 piccolo, grattugiato e strizzato

: 1 piccolo, grattugiato e strizzato Aglio : 1 spicchio, tritato finemente

: 1 spicchio, tritato finemente Olio extravergine di oliva : 1 cucchiaio

: 1 cucchiaio Aceto di vino bianco : 1 cucchiaio

: 1 cucchiaio Aneto fresco (facoltativo): 1 cucchiaio tritato

(facoltativo): 1 cucchiaio tritato Sale e pepe: q.b.

Preparazione della Salsa Tzatziki

Grattugiare il cetriolo e strizzarlo per eliminare l’acqua in eccesso. Mescolate il cetriolo con lo yogurt greco, l’aglio tritato, l’olio d’oliva e l’aceto. Aggiungete sale, pepe e, se lo desiderate, l’aneto tritato. Conservate in frigorifero fino al momento dell’uso.

Consigli per un Gyros Perfetto

Carne sottile e ben cotta : Assicuratevi di tagliare la carne in fettine sottili, poiché ciò favorisce una cottura rapida e una consistenza croccante all'esterno.

: Assicuratevi di tagliare la carne in fettine sottili, poiché ciò favorisce una cottura rapida e una consistenza croccante all'esterno. Pita calda e soffice : Prima di servire, scaldate leggermente le pita su una griglia o in padella per ottenere una consistenza morbida e avvolgente.

: Prima di servire, scaldate leggermente le su una griglia o in padella per ottenere una consistenza morbida e avvolgente. Condimento fresco: La salsa tzatziki è essenziale per bilanciare i sapori ricchi della carne e aggiungere un tocco di freschezza al piatto.

Varianti del Gyros

Se preferite una versione più leggera, potete sostituire la carne di maiale con pollo. Inoltre, per un’alternativa più rustica, potete accompagnare il gyros con un’insalata di pomodori e cetrioli condita con olio d’oliva e origano.

Questa ricetta di gyros greco rappresenta l’essenza della cucina di strada greca, combinando carne saporita, condimenti freschi e l’autenticità delle spezie mediterranee. Un piatto completo e gustoso, perfetto per essere condiviso in famiglia o tra amici.

Varianti Dietetiche, Senza Glutine e Vegane

Kebab Dietetico

Il kebab dietetico è una versione più leggera del tradizionale kebab, perfetto per chi vuole mantenere un pasto bilanciato senza rinunciare al sapore. In questa variante, si utilizza petto di pollo o petto di tacchino, che sono carni magre e povere di grassi, e si riduce la quantità di olio nella marinatura. L’accompagnamento ideale prevede verdure fresche e una salsa yogurt magra, per aggiungere freschezza al piatto.

Ingredienti per il Kebab Dietetico (per 4 persone)

Petto di pollo o petto di tacchino : 600 g

o : 600 g Yogurt magro : 2 cucchiai

: 2 cucchiai Succo di limone : 1 cucchiaio

: 1 cucchiaio Olio d’oliva : 1 cucchiaio

: 1 cucchiaio Paprika dolce : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Curcuma : 1/2 cucchiaino

: 1/2 cucchiaino Aglio in polvere : 1/2 cucchiaino

: 1/2 cucchiaino Sale : q.b.

: q.b. Pepe: q.b.

Preparazione del Kebab Dietetico

Preparazione della Marinata Leggera:

In una ciotola, mescolate lo yogurt magro, il succo di limone, l’olio d’oliva, la paprika dolce, la curcuma, l’aglio in polvere, il sale e il pepe. Questa marinata leggera è progettata per ammorbidire e insaporire il petto di pollo o tacchino senza appesantire il piatto. Marinatura della Carne:

Tagliate il petto di pollo o di tacchino a strisce sottili, in modo che si cuociano rapidamente. Immergete i pezzi nella marinata e mescolate bene per ricoprire uniformemente ogni striscia di carne. Coprite la ciotola con pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per almeno 1 ora. Cottura del Kebab:

Riscaldate una griglia o una piastra a fuoco medio-alto. Cuocete le strisce di pollo o tacchino per circa 3-4 minuti per lato, girandole fino a quando sono ben cotte e leggermente dorate. Poiché la carne è tagliata sottile, i tempi di cottura sono brevi, garantendo che resti morbida e succosa. Servizio del Kebab Dietetico:

Servite il kebab su un letto di lattuga fresca, aggiungendo pomodori a fette e cetrioli per un tocco croccante e rinfrescante. Completate il piatto con una salsa yogurt magra per esaltare i sapori.

Salsa Yogurt Magra per Kebab

Ingredienti per la Salsa Yogurt Magra

Yogurt magro : 150 g

: 150 g Succo di limone : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Aglio : 1 spicchio, tritato finemente

: 1 spicchio, tritato finemente Menta fresca o prezzemolo tritato : 1 cucchiaio

o : 1 cucchiaio Sale e pepe: q.b.

Preparazione della Salsa Yogurt Magra

Mescolate lo yogurt magro con il succo di limone, l’aglio tritato e la menta o il prezzemolo. Aggiustate di sale e pepe, quindi conservate in frigorifero fino al momento dell’uso. Questa salsa leggera è ideale per aggiungere cremosità e un tocco di freschezza al kebab dietetico.

Consigli per un Kebab Dietetico Perfetto

Carne magra e taglio sottile : Utilizzate petto di pollo o petto di tacchino , che sono carni magre, tagliandole sottilmente per una cottura veloce e uniforme.

: Utilizzate o , che sono carni magre, tagliandole sottilmente per una cottura veloce e uniforme. Condimenti equilibrati : La paprika e la curcuma aggiungono sapore e un bel colore dorato al kebab, mentre la ridotta quantità di olio mantiene il piatto leggero.

: La e la aggiungono sapore e un bel colore dorato al kebab, mentre la ridotta quantità di olio mantiene il piatto leggero. Accompagnamento fresco: Servire il kebab con verdure croccanti e una salsa yogurt leggera rende il pasto bilanciato e ricco di nutrienti.

Questa versione dietetica del kebab è perfetta per chi desidera mantenere un'alimentazione leggera ma gustosa, senza rinunciare ai sapori tipici della tradizione mediorientale. Facile da preparare e deliziosa da gustare!

Kebab Senza Glutine

Il kebab senza glutine è una soluzione perfetta per chi segue una dieta priva di glutine, ma non vuole rinunciare ai sapori intensi di questo piatto iconico. L'importante è scegliere ingredienti certificati senza glutine e sostituire il pane tradizionale con alternative come il pane senza glutine o il riso basmati.

Ingredienti per il Kebab Senza Glutine (per 4 persone)

Carne di pollo, manzo o agnello : 600 g

: 600 g Yogurt bianco : 100 g

: 100 g Succo di limone : 2 cucchiai

: 2 cucchiai Olio extravergine di oliva : 3 cucchiai

: 3 cucchiai Paprika dolce senza glutine : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Cumino senza glutine : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Curcuma senza glutine : 1/2 cucchiaino

: 1/2 cucchiaino Aglio : 2 spicchi tritati

: 2 spicchi tritati Sale e pepe: q.b.

Preparazione del Kebab Senza Glutine

Preparazione della Marinata:

In una ciotola capiente, mescolate lo yogurt senza glutine con l’olio d’oliva, il succo di limone, l’aglio tritato e le spezie: paprika, cumino e curcuma. Assicuratevi che tutte le spezie utilizzate siano certificate senza glutine. Aggiungete sale e pepe e mescolate bene. Marinatura della Carne:

Tagliate la carne (pollo, manzo o agnello) a strisce sottili o cubetti, quindi immergete i pezzi nella marinata e mescolate accuratamente per ricoprire ogni pezzo in modo uniforme. Coprite la ciotola con pellicola trasparente e lasciate marinare in frigorifero per almeno 2-3 ore. Preparazione degli Spiedini:

Infilzate i pezzi di carne sugli spiedini di legno o di metallo, lasciando un po' di spazio tra i pezzi per una cottura uniforme. Cottura del Kebab:

Riscaldate una griglia o una piastra antiaderente a fuoco medio-alto. Cuocete gli spiedini per circa 10-12 minuti, girandoli ogni 2-3 minuti per garantire una doratura uniforme. La carne dovrebbe risultare dorata all'esterno e succosa all'interno. Servizio del Kebab Senza Glutine:

Potete servire il kebab su un letto di riso basmati cotto al vapore, oppure utilizzare un pane senza glutine riscaldato. Accompagnate il piatto con verdure fresche come lattuga, pomodori e cetrioli, e completate con una salsa yogurt senza glutine.

Salsa Yogurt Senza Glutine

Ingredienti per la Salsa Yogurt Senza Glutine

Yogurt bianco senza glutine : 150 g

: 150 g Succo di limone : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Aglio : 1 spicchio tritato finemente

: 1 spicchio tritato finemente Menta fresca : 1 cucchiaio tritata

: 1 cucchiaio tritata Sale e pepe: q.b.

Preparazione della Salsa Yogurt Senza Glutine

Mescolate lo yogurt con il succo di limone, l’aglio tritato e la menta fresca. Aggiustate di sale e pepe e conservate la salsa in frigorifero fino al momento del servizio.

Consigli per un Kebab Senza Glutine Perfetto

Spezie certificate senza glutine : Assicuratevi che tutte le spezie utilizzate siano certificate senza glutine, per evitare contaminazioni. Molti marchi offrono versioni sicure e certificate.

: Assicuratevi che tutte le spezie utilizzate siano certificate senza glutine, per evitare contaminazioni. Molti marchi offrono versioni sicure e certificate. Pane senza glutine o riso : Per un’alternativa senza glutine al tradizionale pane pita, potete utilizzare del pane senza glutine leggermente riscaldato, oppure servire il kebab su un letto di riso basmati o riso pilaf .

: Per un’alternativa senza glutine al tradizionale pane pita, potete utilizzare del leggermente riscaldato, oppure servire il kebab su un letto di o . Accompagnamenti freschi e leggeri: Verdure come lattuga, pomodori e cetrioli sono perfette per mantenere il piatto fresco e leggero.

Questa versione di kebab senza glutine è perfetta per chi ha esigenze alimentari specifiche, garantendo comunque un’esperienza gustosa e autentica. Ideale per un pasto sicuro, saporito e versatile!

Avvertenza: Anche se lo yogurt in sé è senza glutine, potrebbe essere stato prodotto in un impianto che lavora anche prodotti contenenti glutine. Per chi ha celiachia o sensibilità al glutine molto alta, è meglio scegliere yogurt con certificazione specifica.

Kebab Vegano con Seitan

Il kebab vegano con seitan è una deliziosa alternativa al classico kebab, perfetto per chi segue una dieta vegetale o desidera provare una versione più leggera e sostenibile. Il seitan è un'ottima fonte di proteine vegetali, e la marinatura speziata conferisce al piatto un sapore affumicato e deciso.

Ingredienti per Kebab Vegano (per 4 persone)

Seitan : 400 g

: 400 g Paprika affumicata : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Cumino : 1/2 cucchiaino

: 1/2 cucchiaino Salsa di soia : 2 cucchiai

: 2 cucchiai Olio d'oliva : 3 cucchiai

: 3 cucchiai Aglio : 1 spicchio, tritato finemente

: 1 spicchio, tritato finemente Pepe nero: q.b.

Preparazione del Kebab Vegano

Preparazione della Marinata:

In una ciotola capiente, mescolate l’olio d’oliva con la salsa di soia, la paprika affumicata, il cumino, l’aglio tritato e una macinata di pepe nero. Questa marinata ricca di sapore donerà al seitan una nota affumicata e speziata che ricorda i sapori tradizionali del kebab. Preparazione del Seitan:

Tagliate il seitan a strisce sottili o a fettine di circa 1 cm di spessore. Immergete le fettine di seitan nella marinata e mescolate delicatamente per assicurare che ogni pezzo sia ben ricoperto. Coprite la ciotola con pellicola trasparente e lasciate marinare in frigorifero per almeno 30 minuti. Per un sapore più intenso, potete lasciarlo marinare per 1-2 ore. Cottura del Kebab Vegano:

Riscaldate una griglia o una padella antiaderente a fuoco medio-alto. Ungete leggermente la griglia con un filo d’olio per evitare che il seitan si attacchi. Cottura sulla griglia: Cuocete le strisce di seitan per circa 3-4 minuti per lato, girandole una volta per ottenere una leggera doratura su entrambi i lati. Il seitan dovrebbe risultare dorato e croccante ai bordi. Servizio del Kebab Vegano:

Servite il kebab di seitan su pane pita o pane arabo riscaldato, accompagnandolo con verdure fresche come lattuga, pomodori a fette, cipolle e cetrioli. Completate il piatto con una salsa vegana allo yogurt o una salsa tahini.

Salsa Vegana allo Yogurt

Ingredienti per la Salsa Vegana allo Yogurt

Yogurt di soia naturale : 150 g

: 150 g Succo di limone : 1 cucchiaino

: 1 cucchiaino Aglio : 1/2 spicchio, tritato finemente

: 1/2 spicchio, tritato finemente Menta fresca o prezzemolo tritato : 1 cucchiaio

o : 1 cucchiaio Olio extravergine di oliva : 1 cucchiaio

: 1 cucchiaio Sale e pepe: q.b.

Preparazione della Salsa Vegana allo Yogurt

Mescolate lo yogurt di soia con il succo di limone, l’aglio tritato e la menta fresca. Aggiungete l’olio d’oliva, aggiustate di sale e pepe, e mescolate bene. Lasciate riposare in frigorifero fino al momento del servizio.

Consigli per un Kebab Vegano Perfetto

Marinatura del seitan : Poiché il seitan è una proteina vegetale versatile, assorbe bene i sapori della marinata. Lasciarlo marinare più a lungo intensifica il gusto.

: Poiché il seitan è una proteina vegetale versatile, assorbe bene i sapori della marinata. Lasciarlo marinare più a lungo intensifica il gusto. Cottura croccante : La chiave per un kebab vegano di successo è ottenere una leggera croccantezza all’esterno del seitan, che si ottiene con una grigliatura breve e a fuoco medio-alto.

: La chiave per un kebab vegano di successo è ottenere una leggera croccantezza all’esterno del seitan, che si ottiene con una grigliatura breve e a fuoco medio-alto. Alternativa gluten-free: Se desiderate una versione senza glutine, potete sostituire il seitan con tofu compatto marinato o tempeh, e accompagnare il kebab con pane senza glutine.

Questa ricetta di kebab vegano con seitan è perfetta per chi cerca un’alternativa gustosa e cruelty-free ai piatti tradizionali. Saporito, versatile e ricco di proteine, è una scelta che piacerà a vegani e non!