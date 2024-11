Venti ricette facili per cena: idee veloci e saporite per tutti i gusti, dalle lasagne al radicchio alle trofie al pesto di cavolo nero

Questa ricetta autunnale dà un tocco inedito al classico pesto, sostituendo il basilico con cavolo nero e aggiungendo mandorle per un sapore corposo e una consistenza cremosa. È perfetta per un primo piatto sostanzioso e ricco di nutrienti, ideale per le fresche serate di novembre.

Vuoi idee per una cena veloce, saporita e perfettamente stagionale? Ecco una selezione di 20 ricette facili e veloci , ideali per chi cerca ispirazione senza trascorrere ore ai fornelli. Ogni piatto è pensato per sfruttare al meglio gli ingredienti freschi di novembre, facilmente reperibili nei mercati italiani, con un bilanciamento di sapori classici e tocchi originali. Dalle proposte rustiche alle opzioni vegetariane e moderne, queste ricette sono perfette per ogni palato e ti guideranno nella preparazione di cene leggere, sane e davvero appetitose!

Questo piatto si abbina splendidamente con un vino bianco fresco come un Vermentino o un Gavi, che bilancia la cremosità del pesto senza sovrastarlo.

2. Straccetti di Maiale al Radicchio e Arancia

Un piatto semplice e raffinato che sfrutta il contrasto agrodolce del radicchio e dell'arancia per valorizzare la tenerezza della carne di maiale. Una preparazione veloce e gustosa, perfetta per una cena invernale dal sapore unico.

Ingredienti

400 g di fettine di maiale

di fettine di maiale 1 radicchio rosso di medie dimensioni

di medie dimensioni Succo di un'arancia

Olio extravergine d’oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

Preparazione

Prepara la carne: Taglia le fettine di maiale a striscioline sottili, in modo che si cuociano rapidamente e uniformemente. Rosola il maiale: Scalda un filo di olio extravergine d'oliva in una padella capiente e rosola gli straccetti di maiale a fuoco medio-alto per circa 3-4 minuti, finché non iniziano a dorarsi. Aggiungi il radicchio e l’arancia: Riduci il radicchio a listarelle sottili e aggiungilo in padella insieme al succo d’arancia. Lascia cuocere a fuoco medio per circa 5 minuti, mescolando per amalgamare i sapori. Condimento finale: Aggiusta di sale e pepe a piacere e, per un tocco aromatico, aggiungi una grattugiata di scorza d'arancia sopra il piatto.

Consigli e Varianti

Alternativa con carne di pollo : Se preferisci, puoi sostituire il maiale con straccetti di petto di pollo, ottenendo un risultato leggermente più delicato.

: Se preferisci, puoi sostituire il maiale con straccetti di petto di pollo, ottenendo un risultato leggermente più delicato. Aggiunta di miele : Per accentuare il contrasto agrodolce, puoi aggiungere mezzo cucchiaino di miele durante la cottura del radicchio.

: Per accentuare il contrasto agrodolce, puoi aggiungere durante la cottura del radicchio. Opzione senza radicchio: Se il radicchio non è di tuo gusto, prova a sostituirlo con finocchi a fette sottili per un sapore più delicato.

Abbinamento con il Vino

Il sapore rotondo e leggermente agrumato del piatto si abbina bene a un Chardonnay o un Gewürztraminer che esaltano la dolcezza dell’arancia e il sapore del maiale.

Ricette Cremose e Confortanti per le Serate Fredde

3. Risotto alla Zucca e Amaretto

Questo risotto cremoso alla zucca acquista un carattere sorprendente grazie alla croccantezza e al gusto leggermente amaro degli amaretti sbriciolati. Un piatto autunnale perfetto, dal sapore avvolgente e raffinato, ideale per esaltare il gusto dolce della zucca in modo originale.

Ingredienti

200 g di riso Carnaroli

di riso Carnaroli 300 g di zucca, pulita e tagliata a cubetti

di zucca, pulita e tagliata a cubetti 1 scalogno

1 litro di brodo vegetale caldo

di brodo vegetale caldo Amaretti sbriciolati (q.b.)

sbriciolati (q.b.) Olio extravergine d'oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

Preparazione

Prepara la base: In una casseruola, fai scaldare un filo di olio extravergine d’oliva e soffriggi lo scalogno tritato finemente a fuoco medio, finché diventa trasparente. Cuoci la zucca: Aggiungi la zucca a cubetti e mescola bene. Lascia cuocere per circa 10 minuti finché diventa tenera, aggiungendo un po' di brodo se necessario per evitare che si attacchi. Tosta il riso: Unisci il riso Carnaroli alla casseruola e tostalo per 2-3 minuti, mescolando continuamente fino a quando i chicchi sono ben caldi e leggermente traslucidi. Cottura con brodo: Aggiungi il brodo vegetale poco alla volta, mescolando spesso e lasciando assorbire il liquido prima di aggiungerne altro. Continua la cottura per circa 18 minuti, fino a quando il riso è al dente e cremoso. Condimento finale: Aggiusta di sale e pepe, quindi spegni il fuoco e lascia riposare il risotto per un minuto. Guarnisci con una spolverata di amaretti sbriciolati per un tocco croccante e aromatico.

Consigli e Varianti

Mantecatura con burro e parmigiano : Per un risotto più cremoso, puoi mantecare aggiungendo una noce di burro e un cucchiaio di parmigiano grattugiato a fine cottura.

: Per un risotto più cremoso, puoi mantecare aggiungendo una noce di burro e un cucchiaio di parmigiano grattugiato a fine cottura. Alternativa agli amaretti : Se preferisci una nota meno dolce, sostituisci gli amaretti con nocciole tostate e tritate per una consistenza croccante e saporita.

: Se preferisci una nota meno dolce, sostituisci gli amaretti con per una consistenza croccante e saporita. Brodo fatto in casa: Utilizza un brodo vegetale preparato con carota, sedano, cipolla e prezzemolo per esaltare al massimo il sapore delicato della zucca.

Abbinamento con il Vino

Questo risotto si abbina magnificamente con un vino bianco morbido e aromatico come un Sauvignon Blanc o un Soave Classico, che completano la dolcezza della zucca con note fresche e delicate.

4. Zuppa di Cavolfiore e Patate con Crostini di Pane

Questa zuppa cremosa di cavolfiore e patate è perfetta per le serate fresche, con una consistenza vellutata che scalda il cuore. I crostini di pane dorati aggiungono una nota croccante, rendendo il piatto completo e confortante.

Ingredienti

1 cavolfiore , pulito e tagliato a cimette

, pulito e tagliato a cimette 2 patate medie, sbucciate e tagliate a cubetti

medie, sbucciate e tagliate a cubetti 1 litro di brodo vegetale caldo

di brodo vegetale caldo Pane raffermo a cubetti

a cubetti Olio extravergine d'oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

q.b. (Opzionale) Una noce di burro per una cremosità extra

Preparazione

Cottura delle verdure: In una pentola capiente, porta a ebollizione il brodo vegetale e aggiungi il cavolfiore e le patate. Cuoci a fuoco medio per circa 20 minuti, o fino a quando le verdure sono morbide e facilmente schiacciabili con una forchetta. Frulla la zuppa: Utilizzando un frullatore a immersione, frulla il cavolfiore e le patate direttamente nella pentola fino a ottenere una crema liscia e vellutata. Se desideri una consistenza ancora più cremosa, aggiungi una noce di burro e mescola finché si scioglie completamente. Regola di sapore: Assaggia e aggiusta di sale e pepe a piacere. Lascia sobbollire la zuppa per qualche minuto, mescolando delicatamente. Prepara i crostini: In una padella, scalda un filo di olio extravergine d'oliva e tosta i cubetti di pane raffermo fino a renderli dorati e croccanti. Se preferisci, puoi aggiungere un pizzico di sale o erbe aromatiche come rosmarino o origano per insaporire. Servi la zuppa: Versa la zuppa di cavolfiore e patate nelle ciotole e completa con i crostini croccanti.

Consigli e Varianti

Aggiunta di spezie : Prova ad aggiungere un pizzico di noce moscata o curcuma per un sapore più complesso e un colore vivace.

: Prova ad aggiungere un pizzico di o per un sapore più complesso e un colore vivace. Croccantezza extra : Guarnisci la zuppa con semi di zucca tostati o un filo di olio al tartufo per un tocco raffinato.

: Guarnisci la zuppa con o un filo di olio al tartufo per un tocco raffinato. Variante vegana e light: Per una versione più leggera, ometti il burro. La zuppa rimarrà comunque morbida e saporita grazie alle patate.

Abbinamento con il Vino

Un vino bianco delicato come un Pinot Grigio o un Chardonnay si sposa bene con la morbidezza della zuppa, senza coprire il sapore delicato del cavolfiore.

Idee Veloci con Verdure di Stagione

5. Frittata di Topinambur e Parmigiano

Questa frittata rustica mette in risalto il sapore delicato e leggermente dolce del topinambur, un tubero autunnale perfetto per piatti semplici e saporiti. Il parmigiano dona profondità al piatto, mentre la noce moscata aggiunge una nota calda e aromatica.

Ingredienti

4 uova

200 g di topinambur, pelati e tagliati a fettine sottili

di topinambur, pelati e tagliati a fettine sottili 2 cucchiai di parmigiano grattugiato

di parmigiano grattugiato Olio extravergine d’oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

q.b. (Opzionale) Noce moscata per aromatizzare

Preparazione

Prepara i topinambur: Pela i topinambur e tagliali a fettine sottili. In una padella, scalda un filo di olio extravergine d'oliva e rosola le fettine di topinambur per 5-7 minuti, o fino a quando diventano morbide e dorate. Prepara il composto di uova: In una ciotola, sbatti le uova con il parmigiano grattugiato. Aggiusta di sale e pepe e, per esaltare il sapore dei topinambur, aggiungi una leggera spolverata di noce moscata. Unisci gli ingredienti: Aggiungi i topinambur rosolati al composto di uova e mescola delicatamente per distribuire le fettine in modo uniforme. Cuoci la frittata: Versa il composto nella padella calda e cuoci a fuoco medio-basso fino a quando la frittata inizia a rapprendersi. Capovolgila con l’aiuto di un piatto e continua a cuocere sull'altro lato fino a doratura.

Consigli e Varianti

Versione al forno : Per una cottura più leggera, versa il composto in una teglia rivestita di carta forno e cuoci a 180°C per 20-25 minuti .

: Per una cottura più leggera, versa il composto in una teglia rivestita di carta forno e cuoci a . Aggiunta di erbe aromatiche : Il topinambur si abbina bene a erbe come timo o rosmarino ; aggiungine una piccola quantità per un tocco di freschezza.

: Il topinambur si abbina bene a erbe come o ; aggiungine una piccola quantità per un tocco di freschezza. Alternativa al parmigiano: Prova la frittata con pecorino per un gusto più deciso, oppure con formaggio di capra per una nota più pungente.

Abbinamento con il Vino

Un Grechetto o un Verdicchio sono ottimi abbinamenti per questa frittata: il loro gusto fresco e minerale bilancia la cremosità dell’uovo e del parmigiano.

6. Lasagne con Radicchio, Taleggio e Noci

Queste lasagne cremose con radicchio, taleggio e noci sono perfette per una cena informale, offrendo sapori autunnali intensi e una consistenza irresistibile. Il radicchio dona una leggera nota amarognola, bilanciata dalla cremosità del taleggio e dalla croccantezza delle noci.

Ingredienti

Sfoglie di pasta per lasagne (circa 250 g)

(circa 250 g) 200 g di radicchio, tagliato a striscioline

di radicchio, tagliato a striscioline 150 g di taleggio, a cubetti

di taleggio, a cubetti 50 g di noci, tritate grossolanamente

di noci, tritate grossolanamente 500 ml di besciamella

di besciamella (Opzionale) Parmigiano grattugiato per la gratinatura

per la gratinatura Olio extravergine d'oliva, sale e pepe q.b.

Preparazione

Prepara il radicchio: In una padella, scalda un filo di olio extravergine d’oliva e fai appassire il radicchio a fuoco medio per 5 minuti. Aggiungi un pizzico di sale e pepe, quindi metti da parte. Assemblaggio delle lasagne: In una teglia da forno, distribuisci un leggero strato di besciamella sul fondo. Posiziona il primo strato di sfoglia per lasagne, quindi aggiungi uno strato di besciamella, un po' di radicchio appassito, alcuni cubetti di taleggio e una manciata di noci tritate. Continua gli strati: Ripeti l'operazione alternando sfoglie di pasta, besciamella, radicchio, taleggio e noci fino a esaurimento degli ingredienti. Concludi con uno strato di besciamella e, se desideri una crosticina croccante, spolvera la superficie con parmigiano grattugiato. Cottura in forno: Cuoci le lasagne in forno preriscaldato a 180°C per 25-30 minuti, o fino a quando sono dorate e ben gratinate in superficie.

Consigli e Varianti

Variante senza glutine : Usa sfoglie di pasta senza glutine e una besciamella preparata con farina di riso per un'opzione gluten-free.

: Usa sfoglie di pasta senza glutine e una besciamella preparata con farina di riso per un'opzione gluten-free. Sostituzione del taleggio : Se preferisci un gusto meno deciso, sostituisci il taleggio con un formaggio dolce come la fontina o la scamorza affumicata.

: Se preferisci un gusto meno deciso, sostituisci il taleggio con un formaggio dolce come la fontina o la scamorza affumicata. Aggiunta di erbe: Per un tocco aromatico, aggiungi qualche foglia di salvia o timo fresco tra gli strati.

Abbinamento con il Vino

Un Valpolicella o un Barbera sono perfetti per accompagnare queste lasagne, bilanciando il sapore intenso del radicchio e la cremosità del taleggio.

Insalate e Piatti Leggeri

7. Insalata di Lenticchie e Zucca Arrosto

Questa insalata autunnale è ricca di colore e nutrimento, grazie all’abbinamento di lenticchie e zucca arrostita. Perfetta come piatto unico o come contorno sostanzioso, può essere servita sia tiepida che fredda, rendendola estremamente versatile.

Ingredienti

200 g di lenticchie, preferibilmente piccole o decorticate

di lenticchie, preferibilmente piccole o decorticate 300 g di zucca, tagliata a cubetti

di zucca, tagliata a cubetti 1 cipolla rossa , tagliata a fettine sottili

, tagliata a fettine sottili Olio extravergine d’oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

q.b. (Opzionale) Rucola fresca per un tocco di freschezza

Preparazione

Cuoci le lenticchie: Sciacqua le lenticchie e cuocile in abbondante acqua salata fino a che diventano morbide ma non sfatte (circa 20-25 minuti; verifica i tempi in base al tipo di lenticchie). Una volta cotte, scolale e lasciale raffreddare. Arrostisci la zucca: Preriscalda il forno a 200°C. Disponi i cubetti di zucca su una teglia foderata con carta forno, condisci con olio extravergine d'oliva, sale e pepe, e mescola bene. Arrostisci per 20 minuti, girando a metà cottura, finché la zucca è dorata e tenera. Assembla l’insalata: In una ciotola capiente, unisci le lenticchie cotte e raffreddate, la zucca arrostita e la cipolla rossa a fettine. Condisci con un filo di olio extravergine d'oliva, sale e pepe, mescolando delicatamente per amalgamare i sapori. Aggiunta finale: Se desideri un tocco di freschezza, aggiungi una manciata di rucola fresca appena prima di servire.

Consigli e Varianti

Aggiunta di formaggio : Per una variante più ricca, aggiungi cubetti di feta o scaglie di pecorino per un contrasto saporito.

: Per una variante più ricca, aggiungi cubetti di o scaglie di per un contrasto saporito. Semi e noci : Una manciata di semi di zucca tostati o noci tritate aggiunge croccantezza e un apporto nutrizionale extra.

: Una manciata di semi di zucca tostati o noci tritate aggiunge croccantezza e un apporto nutrizionale extra. Condimento al balsamico: Completa l’insalata con qualche goccia di aceto balsamico o di crema di aceto per un tocco agrodolce.

Abbinamento con il Vino

Un Rosé fresco o un Sauvignon Blanc si abbinano bene alla dolcezza della zucca e alla leggera nota terrosa delle lenticchie, rendendo questo piatto leggero e piacevole.

8. Frittata di Zucchine e Cipolla con Pecorino

Questa frittata soffice e saporita è un’ottima scelta per una cena veloce o un pranzo leggero. L’abbinamento tra zucchine e cipolla rossa, arricchito dal pecorino, dona un gusto deciso e appagante, rendendola perfetta sia calda che a temperatura ambiente.

Ingredienti

4 uova

1 zucchina grande , grattugiata

, grattugiata 1 cipolla rossa , affettata sottilmente

, affettata sottilmente 40 g di pecorino grattugiato

di pecorino grattugiato Olio extravergine d’oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

Preparazione

Rosola la cipolla: In una padella, scalda un filo di olio extravergine d'oliva e fai rosolare la cipolla rossa a fuoco medio per circa 5 minuti, finché diventa morbida e leggermente dorata. Cuoci le zucchine: Aggiungi la zucchina grattugiata alla padella con la cipolla e cuoci per altri 3-4 minuti, mescolando spesso, fino a che le zucchine risultano tenere ma non sfatte. Togli dal fuoco e lascia intiepidire. Prepara il composto di uova: In una ciotola capiente, sbatti le uova con il pecorino grattugiato, aggiusta di sale e pepe e incorpora le verdure cotte, mescolando delicatamente. Cuoci la frittata: Versa il composto nella stessa padella calda e cuoci a fuoco medio-basso. Quando la frittata è ben dorata da un lato (circa 5 minuti), capovolgila con l’aiuto di un piatto e prosegui la cottura sull'altro lato fino a doratura.

Consigli e Varianti

Alternativa al pecorino : Se preferisci un gusto più delicato, sostituisci il pecorino con parmigiano o grana padano .

: Se preferisci un gusto più delicato, sostituisci il pecorino con o . Aggiunta di erbe aromatiche : Una manciata di basilico fresco o prezzemolo tritato dona una nota di freschezza alla frittata.

: Una manciata di o dona una nota di freschezza alla frittata. Cottura al forno: Per una versione leggera, cuoci il composto in una teglia oliata a 180°C per 20-25 minuti.

Abbinamento con il Vino

Un Vermentino o un Frascati Superiore si sposano alla perfezione con il pecorino e le note vegetali della zucchina, bilanciando i sapori della frittata.

9. Cavolo Nero e Patate al Forno

Un contorno autunnale semplice ma ricco di sapore, che combina la croccantezza delle patate con la consistenza e il gusto leggermente amaro del cavolo nero. Facile da preparare, è perfetto per accompagnare piatti di carne, pesce o formaggi.

Ingredienti

500 g di patate, pelate e tagliate a cubetti

di patate, pelate e tagliate a cubetti 200 g di cavolo nero, pulito e tagliato a strisce

di cavolo nero, pulito e tagliato a strisce Olio extravergine d’oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

Preparazione

Sbollenta il cavolo nero: Porta a ebollizione una pentola d'acqua salata e sbollenta le foglie di cavolo nero per circa 5 minuti, quindi scolale e lasciale raffreddare leggermente. Tagliale a strisce più sottili per facilitarne la cottura in forno. Prepara le patate: Metti i cubetti di patate in una ciotola capiente e aggiungi il cavolo nero. Condisci con olio extravergine d'oliva, sale e pepe, mescolando bene per distribuire il condimento in modo uniforme. Cottura al forno: Distribuisci le patate e il cavolo nero su una teglia foderata con carta forno, disponendoli in un unico strato per una cottura omogenea. Cuoci in forno preriscaldato a 200°C per 30-35 minuti, mescolando a metà cottura, fino a quando le patate sono dorate e croccanti.

Consigli e Varianti

Aggiunta di spezie : Per un sapore più deciso, aggiungi una spolverata di rosmarino fresco o un pizzico di paprika affumicata .

: Per un sapore più deciso, aggiungi una spolverata di o un pizzico di . Variante con cipolla rossa : Aggiungi qualche fettina di cipolla rossa per un sapore dolce e caramellato.

: Aggiungi qualche fettina di per un sapore dolce e caramellato. Alternativa con batata: Sostituisci parte delle patate con batata per una dolcezza extra e un contrasto di colori.

Abbinamento con il Vino

Un Chianti Classico o un Montepulciano d’Abruzzo sono vini rossi ideali per accompagnare questo contorno, grazie alla loro struttura e freschezza, perfette per bilanciare i sapori delle patate e del cavolo nero.

10. Tortino di Cavolfiore e Formaggio

Questo tortino cremoso di cavolfiore e formaggio è un piatto saporito e versatile, perfetto come secondo o come contorno ricco e avvolgente. Il formaggio fuso si combina alla delicatezza del cavolfiore per un risultato irresistibile e filante, con una crosticina dorata di pangrattato in superficie.

Ingredienti

1 cavolfiore medio , pulito e tagliato a pezzi

, pulito e tagliato a pezzi 100 g di formaggio filante (scamorza o mozzarella), a cubetti

di formaggio filante (scamorza o mozzarella), a cubetti 30 g di parmigiano grattugiato

di parmigiano grattugiato Pangrattato q.b. per la superficie

q.b. per la superficie Sale e pepe q.b.

Preparazione

Cuoci il cavolfiore: Porta a ebollizione una pentola d'acqua salata e cuoci i pezzi di cavolfiore per 10 minuti, o fino a quando risultano teneri ma non sfatti. Scola bene e lascia intiepidire. Prepara il composto: In una ciotola, schiaccia leggermente il cavolfiore con una forchetta, lasciando qualche pezzo intero per una consistenza più rustica. Aggiungi il formaggio filante a cubetti, il parmigiano grattugiato, sale e pepe, mescolando per amalgamare. Assemblaggio e cottura: Versa il composto in una teglia oliata o rivestita di carta forno, livellando la superficie. Spolvera con uno strato uniforme di pangrattato per una crosticina croccante e dorata. Inforna: Cuoci il tortino in forno preriscaldato a 180°C per 20-25 minuti, o finché la superficie è dorata e il formaggio all'interno è ben sciolto.

Consigli e Varianti

Aggiunta di erbe aromatiche : Per un tocco di freschezza, aggiungi al composto un po’ di prezzemolo tritato o erba cipollina .

: Per un tocco di freschezza, aggiungi al composto un po’ di o . Variante vegetariana più ricca : Prova a inserire un po' di gorgonzola o di provola affumicata per un sapore più intenso.

: Prova a inserire un po' di o di per un sapore più intenso. Sostituzione del cavolfiore: Se preferisci, puoi sostituire il cavolfiore con broccoli per una variante dal gusto più deciso.

Abbinamento con il Vino

Un Pinot Grigio o un Soave completeranno splendidamente questo tortino, bilanciando la cremosità del formaggio con note fresche e leggere.

11. Pollo al Limone e Miele

Questo pollo al limone e miele è un secondo piatto deliziosamente delicato e leggermente agrodolce, ideale per chi cerca un sapore raffinato senza complicazioni. L’aggiunta facoltativa della senape dona una nota leggermente piccante, equilibrando la dolcezza del miele e l’acidità del limone.

Ingredienti

400 g di petto di pollo, tagliato a fettine

di petto di pollo, tagliato a fettine Succo di 1 limone

2 cucchiai di miele

di miele 1 cucchiaino di senape (opzionale, per una nota più intensa)

di senape (opzionale, per una nota più intensa) Olio extravergine d’oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

Preparazione

Prepara la marinatura: In una ciotola, mescola il succo di limone, il miele, la senape (se usata), un pizzico di sale e una macinata di pepe. Mescola bene fino a ottenere una salsa omogenea. Marina il pollo: Immergi le fettine di pollo nella miscela e lasciale marinare per almeno 10 minuti. Se hai più tempo, puoi marinarle per 30 minuti in frigorifero per un sapore più intenso. Cuoci il pollo: Scalda un filo d’olio extravergine d'oliva in una padella antiaderente a fuoco medio-alto. Sgocciola il pollo dalla marinatura (conservando la salsa rimanente) e cuocilo nella padella, facendolo dorare e caramellare su entrambi i lati, per circa 5 minuti per lato. Aggiungi la marinatura: Una volta che il pollo è ben dorato, aggiungi la marinatura restante nella padella e cuoci per altri 1-2 minuti, finché la salsa si riduce leggermente e si addensa, formando una glassa lucida.

Consigli e Varianti

Aggiunta di erbe fresche : Prova a guarnire con timo fresco o prezzemolo tritato per un tocco di freschezza.

: Prova a guarnire con o per un tocco di freschezza. Variante con arancia : Sostituisci il succo di limone con succo d'arancia per una versione più dolce e meno acidula.

: Sostituisci il succo di limone con per una versione più dolce e meno acidula. Cottura al forno: Se preferisci, puoi cuocere il pollo al forno a 180°C per 20 minuti, aggiungendo la marinatura sopra il pollo prima di infornarlo.

Abbinamento con il Vino

Un Chardonnay o un Vermentino sono ottimi compagni per questo piatto, poiché la loro acidità bilancia il miele e arricchisce la freschezza del limone.

12. Spiedini di Pollo e Pancetta con Salvia

Questi spiedini di pollo e pancetta sono un antipasto o secondo piatto irresistibile e sfizioso, dove la delicatezza del pollo si arricchisce grazie alla pancetta croccante e al profumo aromatico della salvia. Sono perfetti per un pranzo o una cena informale e si preparano in pochi minuti.

Ingredienti

400 g di petto di pollo, tagliato a cubetti

di petto di pollo, tagliato a cubetti 100 g di pancetta a fette sottili

di pancetta a fette sottili Foglie di salvia fresca

Olio extravergine d’oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

Preparazione

Prepara il pollo: Taglia il petto di pollo a cubetti di circa 3 cm di lato. Prendi una fetta di pancetta e avvolgila intorno a ciascun pezzo di pollo. Infilza gli spiedini: Su ogni spiedino, infilza i cubetti di pollo avvolti nella pancetta, alternandoli con una foglia di salvia. Continua fino a esaurire gli ingredienti. Cottura: Scalda una griglia o una padella antiaderente con un filo d’olio extravergine d'oliva. Quando è ben calda, cuoci gli spiedini per 3-4 minuti per lato, finché la pancetta è croccante e il pollo ben dorato. Regola di sale e pepe solo alla fine, poiché la pancetta è già saporita.

Consigli e Varianti

Aggiunta di limone : Prima di servire, spruzza qualche goccia di succo di limone sugli spiedini per una nota fresca.

: Prima di servire, spruzza qualche goccia di succo di limone sugli spiedini per una nota fresca. Variante con rosmarino : Alterna la salvia con aghi di rosmarino per un’aroma ancora più intenso.

: Alterna la salvia con aghi di per un’aroma ancora più intenso. Cottura al forno: Per una preparazione più comoda, cuoci gli spiedini in forno a 200°C per 15-20 minuti, girandoli a metà cottura per una doratura uniforme.

Abbinamento con il Vino

Un Rosé fresco o un Verdicchio esaltano i sapori intensi della pancetta e la freschezza della salvia, rendendo questi spiedini perfetti da gustare in buona compagnia.

13. Straccetti di Vitello con Funghi e Rosmarino

Gli straccetti di vitello con funghi e rosmarino sono un piatto autunnale gustoso e facile da preparare, perfetto per una cena in compagnia. I funghi aggiungono un sapore terroso e aromatico che si sposa perfettamente con la delicatezza del vitello e il profumo intenso del rosmarino.

Ingredienti

400 g di fettine di vitello, tagliate a striscioline

di fettine di vitello, tagliate a striscioline 200 g di funghi (champignon o porcini), affettati

di funghi (champignon o porcini), affettati 1 rametto di rosmarino , fresco

, fresco Olio extravergine d’oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

Preparazione

Rosola il vitello: Scalda un filo d’olio extravergine d’oliva in una padella capiente a fuoco medio-alto. Aggiungi gli straccetti di vitello e rosolali per 3-4 minuti, finché risultano dorati e leggermente croccanti. Togli il vitello dalla padella e mettilo da parte. Cuoci i funghi: Nella stessa padella, aggiungi un altro filo d’olio se necessario e unisci i funghi affettati e il rametto di rosmarino. Cuoci per circa 5 minuti, mescolando spesso, fino a che i funghi diventano morbidi e rilasciano il loro liquido. Unisci il vitello e completa la cottura: Rimetti gli straccetti di vitello in padella con i funghi e mescola bene per amalgamare i sapori. Cuoci ancora per 2-3 minuti, aggiustando di sale e pepe a piacere. Servi: Togli il rametto di rosmarino e servi subito gli straccetti di vitello con funghi, completando con un filo d’olio a crudo, se desideri.

Consigli e Varianti

Aggiunta di vino bianco : Sfuma con un po' di vino bianco durante la cottura dei funghi per un tocco aromatico.

: Sfuma con un po' di durante la cottura dei funghi per un tocco aromatico. Variante con timo : Se preferisci, sostituisci il rosmarino con qualche rametto di timo fresco per una nota più delicata.

: Se preferisci, sostituisci il rosmarino con qualche rametto di per una nota più delicata. Cottura lenta: Se desideri una consistenza più tenera, puoi cuocere gli straccetti a fuoco basso per alcuni minuti in più, aggiungendo un po’ di brodo vegetale o acqua per mantenere la carne morbida.

Abbinamento con il Vino

Un Chianti o un Barbera esaltano i sapori terrosi dei funghi e del rosmarino, rendendo questo piatto ancora più gustoso.

14. Tortiglioni con Broccoli e Pecorino

Un primo piatto semplice e appagante, dove la cremosità dei broccoli si fonde con il sapore deciso del pecorino, creando un condimento vellutato perfetto per avvolgere i tortiglioni. Una ricetta veloce e saporita, ideale per un pranzo o una cena autunnale.

Ingredienti

200 g di tortiglioni

di tortiglioni 200 g di broccoli, puliti e tagliati a cimette

di broccoli, puliti e tagliati a cimette 50 g di pecorino grattugiato

di pecorino grattugiato Olio extravergine d’oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

Preparazione

Sbollenta i broccoli: Porta a ebollizione una pentola d'acqua salata e cuoci i broccoli per circa 8-10 minuti, o finché risultano teneri. Scolali e trasferiscili in una ciotola. Schiacciali leggermente con una forchetta per ottenere una consistenza cremosa ma con qualche pezzetto intero per una texture interessante. Cuoci i tortiglioni: Nella stessa acqua di cottura dei broccoli, cuoci i tortiglioni al dente seguendo il tempo indicato sulla confezione. Condisci la pasta: Scola i tortiglioni, tenendo da parte un po' di acqua di cottura, e aggiungili alla ciotola con i broccoli. Aggiungi il pecorino grattugiato, un filo di olio extravergine d’oliva e mescola bene. Se necessario, aggiungi un po' dell’acqua di cottura per rendere il condimento più cremoso. Servi: Aggiusta di sale e pepe a piacere e servi i tortiglioni ben caldi, con una spolverata extra di pecorino per intensificare il sapore.

Consigli e Varianti

Aggiunta di peperoncino : Per un tocco piccante, aggiungi un pizzico di peperoncino in scaglie insieme all'olio.

: Per un tocco piccante, aggiungi un pizzico di peperoncino in scaglie insieme all'olio. Versione con acciughe : Prova ad aggiungere filetti di acciuga sciolti in olio caldo per un sapore ancora più intenso e sapido.

: Prova ad aggiungere sciolti in olio caldo per un sapore ancora più intenso e sapido. Pasta gratinata: Trasferisci la pasta condita in una teglia, spolvera con pangrattato e pecorino, e gratina in forno a 200°C per 10 minuti per una crosticina dorata.

Abbinamento con il Vino

Un Vermentino o un Falanghina si abbinano bene a questo piatto, grazie alla loro freschezza che bilancia la ricchezza del pecorino e dei broccoli.

15. Risotto ai Porri e Zafferano

Questo risotto ai porri e zafferano è un piatto raffinato e colorato, perfetto per una cena elegante. Il sapore delicato del porro si abbina alla nota aromatica dello zafferano, donando al piatto un caratteristico colore dorato e un gusto avvolgente.

Ingredienti

200 g di riso Carnaroli

di riso Carnaroli 1 porro , tagliato a rondelle sottili

, tagliato a rondelle sottili 1 bustina di zafferano

1 litro di brodo vegetale caldo

di brodo vegetale caldo 1 noce di burro

Parmigiano grattugiato q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

Preparazione

Soffriggi il porro: In una casseruola, sciogli una noce di burro e aggiungi il porro tagliato a rondelle sottili. Soffriggi a fuoco medio-basso per circa 5 minuti, finché il porro diventa morbido e trasparente, senza farlo dorare troppo. Tosta il riso: Aggiungi il riso Carnaroli alla casseruola con il porro e tostalo per 2-3 minuti, mescolando continuamente. I chicchi devono diventare leggermente traslucidi. Cuoci il risotto: Versa il brodo caldo poco alla volta, un mestolo per volta, mescolando spesso e lasciando assorbire il liquido prima di aggiungerne altro. Continua così per circa 18 minuti. Aggiungi lo zafferano: A metà cottura, sciogli lo zafferano in un mestolo di brodo caldo e aggiungilo al risotto, mescolando per distribuire il colore e l’aroma uniformemente. Mantecatura: Quando il riso è cotto e cremoso, togli la casseruola dal fuoco. Aggiungi una manciata di parmigiano grattugiato e una macinata di pepe. Mescola delicatamente per mantecare il risotto, rendendolo ancora più cremoso. Servi: Lascia riposare il risotto per un minuto e poi servilo caldo, con una spolverata extra di parmigiano, se desideri.

Consigli e Varianti

Alternativa con vino bianco : Per un tocco aromatico, sfuma il riso con mezzo bicchiere di vino bianco secco prima di aggiungere il brodo.

: Per un tocco aromatico, sfuma il riso con mezzo bicchiere di vino bianco secco prima di aggiungere il brodo. Aggiunta di erbe fresche : Una spolverata di prezzemolo o erba cipollina tritata dona un tocco di freschezza al piatto.

: Una spolverata di o tritata dona un tocco di freschezza al piatto. Variante con panna: Se vuoi un risotto ancora più vellutato, aggiungi un cucchiaio di panna fresca a fine cottura.

Abbinamento con il Vino

Un Gavi di Gavi o un Soave Classico sono perfetti per accompagnare questo risotto, bilanciando la dolcezza del porro e l'aromaticità dello zafferano.

16. Pasta con Pesto di Noci e Ricotta

La pasta con pesto di noci e ricotta è un piatto cremoso e delicato, ideale per chi ama i sapori morbidi e avvolgenti. Questo pesto semplice si abbina perfettamente alla pasta corta, come penne o fusilli, garantendo una consistenza vellutata con il sapore ricco delle noci.

Ingredienti

200 g di pasta corta (come penne o fusilli)

di pasta corta (come penne o fusilli) 50 g di noci, sgusciate

di noci, sgusciate 100 g di ricotta fresca

di ricotta fresca 30 g di parmigiano grattugiato

di parmigiano grattugiato Olio extravergine d’oliva q.b.

q.b. Sale q.b.

Preparazione

Prepara il pesto: In un mixer, frulla le noci insieme alla ricotta, al parmigiano e a un filo di olio extravergine d’oliva. Frulla fino a ottenere una crema omogenea, aggiungendo un altro filo d’olio se necessario per una consistenza più morbida. Assaggia e aggiusta di sale. Cuoci la pasta: Cuoci la pasta in abbondante acqua salata fino a raggiungere una consistenza al dente, seguendo i tempi indicati sulla confezione. Condisci la pasta: Scola la pasta, tenendo da parte un po' dell’acqua di cottura. Mescola la pasta con il pesto di noci e ricotta, aggiungendo un cucchiaio di acqua di cottura alla volta se il condimento risulta troppo denso, fino a ottenere una consistenza cremosa. Servi: Impiatta la pasta e, se desideri, aggiungi una spolverata extra di parmigiano o qualche noce sbriciolata come decorazione.

Consigli e Varianti

Aggiunta di erbe aromatiche : Per una nota fresca, aggiungi una piccola quantità di basilico o prezzemolo fresco al pesto.

: Per una nota fresca, aggiungi una piccola quantità di o al pesto. Pesto di noci e gorgonzola : Per un gusto più intenso, sostituisci parte della ricotta con gorgonzola dolce .

: Per un gusto più intenso, sostituisci parte della ricotta con . Variante light: Sostituisci metà della ricotta con yogurt greco per un pesto più leggero.

Abbinamento con il Vino

Un Vermentino o un Orvieto Classico si sposano bene con la cremosità della ricotta e la dolcezza delle noci, donando al piatto una piacevole freschezza.

18. Insalata di Farro, Zucca e Noci

Questa insalata di farro, zucca e noci è un piatto sano e completo, perfetto per un pranzo nutriente o un contorno autunnale. La dolcezza della zucca arrosto si sposa con la consistenza del farro e la croccantezza delle noci, creando un piatto bilanciato e ricco di sapore.

Ingredienti

200 g di farro

di farro 300 g di zucca, tagliata a cubetti

di zucca, tagliata a cubetti 50 g di noci, spezzettate

di noci, spezzettate Olio extravergine d’oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

Preparazione

Cuoci il farro: Sciacqua il farro sotto acqua corrente e cuocilo in abbondante acqua salata per circa 20-25 minuti, o finché è morbido ma ancora al dente. Scolalo e lascialo raffreddare. Arrostisci la zucca: Preriscalda il forno a 200°C. Disponi i cubetti di zucca su una teglia rivestita con carta forno, condisci con un filo d’olio extravergine d'oliva, sale e pepe, e mescola. Arrostisci la zucca per circa 20 minuti, o finché è dorata e tenera, mescolando a metà cottura. Assembla l’insalata: In una ciotola capiente, unisci il farro cotto e raffreddato, la zucca arrostita e le noci spezzettate. Condisci con un filo di olio extravergine d’oliva, sale e pepe, mescolando delicatamente per amalgamare i sapori. Servi: Questa insalata può essere servita a temperatura ambiente o leggermente tiepida, a seconda delle tue preferenze.

Consigli e Varianti

Aggiunta di formaggio : Cubetti di feta o scaglie di pecorino arricchiscono il piatto con una nota salata e saporita.

: Cubetti di o scaglie di arricchiscono il piatto con una nota salata e saporita. Erbe aromatiche : Un po’ di rosmarino fresco tritato o di prezzemolo dona freschezza e colore.

: Un po’ di tritato o di dona freschezza e colore. Condimento al balsamico: Un filo di aceto balsamico o di crema di aceto aggiunge una piacevole nota agrodolce.

Abbinamento con il Vino

Un Rosato o un Pinot Grigio si abbina perfettamente a questa insalata, grazie alla loro freschezza e leggerezza che completano la dolcezza della zucca e la croccantezza delle noci.

19. Insalata di Cavolo Cappuccio, Mele e Noci

Questa insalata di cavolo cappuccio, mele e noci è fresca e croccante, perfetta per un contorno leggero e ricco di contrasti. La dolcezza della mela si combina con la consistenza del cavolo e la croccantezza delle noci, rendendo questo piatto gustoso e salutare.

Ingredienti

200 g di cavolo cappuccio, affettato finemente

di cavolo cappuccio, affettato finemente 1 mela , tagliata a fettine sottili (meglio se una varietà dolce-acidula come la Granny Smith o la Fuji)

, tagliata a fettine sottili (meglio se una varietà dolce-acidula come la Granny Smith o la Fuji) 30 g di noci, spezzettate

di noci, spezzettate Succo di mezzo limone

Olio extravergine d’oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

Preparazione

Prepara il cavolo cappuccio e la mela: Lava e asciuga il cavolo cappuccio, quindi affettalo sottilmente e trasferiscilo in una ciotola capiente. Lava la mela, tagliala a fettine sottili e aggiungila al cavolo cappuccio. Aggiungi le noci: Unisci le noci spezzettate alla ciotola con il cavolo cappuccio e la mela, per una consistenza croccante. Condisci: Versa il succo di limone sopra l’insalata per evitare che la mela si ossidi. Condisci con olio extravergine d’oliva, sale e pepe, e mescola bene per distribuire il condimento. Servi: Servi subito l’insalata per mantenere la freschezza degli ingredienti. È ideale come contorno leggero o come piatto di apertura.

Consigli e Varianti

Aggiunta di formaggio : Cubetti di feta o scaglie di parmigiano arricchiscono l'insalata con una nota cremosa e salata.

: Cubetti di o scaglie di arricchiscono l'insalata con una nota cremosa e salata. Erbe aromatiche : Prova ad aggiungere un po’ di prezzemolo tritato o qualche foglia di menta per una freschezza extra.

: Prova ad aggiungere un po’ di o qualche foglia di per una freschezza extra. Condimento alternativo: Sostituisci il succo di limone con un filo di aceto di mele per un sapore più delicato.

Abbinamento con il Vino

Un Gewürztraminer o un Prosecco completano bene questa insalata, bilanciando la dolcezza della mela e la freschezza del cavolo.

20. Piadina con Speck, Fontina e Rucola

Un classico intramontabile e semplice, la piadina con speck, fontina e rucola è una combinazione di sapori irresistibile. Lo speck saporito si unisce alla fontina filante e alla freschezza della rucola, creando un pasto veloce ma gustoso.

Ingredienti

2 piadine

100 g di speck, affettato sottilmente

di speck, affettato sottilmente 100 g di fontina, a fette

di fontina, a fette Rucola fresca q.b.

Preparazione

Assemblaggio della piadina: Stendi le piadine su una superficie piana e distribuisci su ciascuna le fette di speck e di fontina in modo uniforme. Aggiungi la rucola: Completa con un po’ di rucola fresca per un tocco verde e croccante. Scalda in padella: Arrotola la piadina oppure piegala a metà e scaldala in una padella antiaderente a fuoco medio per 2-3 minuti per lato, finché la fontina si scioglie e la piadina è calda e leggermente croccante. Servi: Taglia la piadina a metà e servi subito, ben calda.

Consigli e Varianti

Aggiunta di pomodoro : Aggiungi qualche fettina di pomodoro per una nota succosa e fresca.

: Aggiungi qualche fettina di per una nota succosa e fresca. Sostituzione del formaggio : Prova la scamorza affumicata al posto della fontina per un sapore più deciso.

: Prova la al posto della fontina per un sapore più deciso. Condimento extra: Un filo di olio al tartufo o un pizzico di pepe nero completano il piatto con un tocco aromatico.

Abbinamento con il Vino

Un Lambrusco o un Pinot Nero sono perfetti con questa piadina, grazie alla loro freschezza che bilancia il sapore intenso dello speck e la cremosità della fontina.

Con queste 20 ricette facili e gustose per cena, avrai a disposizione un ventaglio di opzioni per organizzare pasti completi e variegati senza stress. Ogni proposta è pensata per offrire sapori autentici e una preparazione veloce, sfruttando ingredienti freschi e di stagione. Perfette sia per una serata rilassante che per sorprendere amici e familiari con piatti semplici ma sfiziosi, queste ricette sono ideali per chi ama sperimentare in cucina senza complicazioni. Buon appetito e buona cucina!