In questo articolo vi guiderò attraverso la ricetta base della pasta con le zucchine , seguita da una serie di varianti regionali e creative, ideali per chi vuole sperimentare nuovi sapori e rendere questo piatto un vero e proprio capolavoro.

La pasta con le zucchine è un piatto iconico della cucina italiana, che coniuga la freschezza delle verdure con la versatilità della pasta. Questo piatto è apprezzato per la sua leggerezza e semplicità , ma può diventare sofisticato con l'aggiunta di pochi ingredienti saporiti. Le zucchine, con il loro sapore delicato e leggermente dolce, sono perfette per creare una pasta cremosa, arricchita con spezie, formaggi o proteine come pancetta e gamberetti.

Ricetta pasta con le zucchine: scopri anche le versioni cremosa e con pancetta per un primo piatto fresco e saporito.

Per 4 persone:

Questa versione pugliese esalta il gusto delle zucchine con l’aggiunta di un ingrediente tipico del sud: la mollica di pane fritta, che aggiunge croccantezza e sapore.

Ingredienti

320 g di pasta (orecchiette o spaghetti)

(orecchiette o spaghetti) 3 zucchine

2 spicchi d'aglio

Olio extravergine d'oliva

Mollica di pane (circa 80 g)

(circa 80 g) Sale e pepe q.b.

q.b. Parmigiano o pecorino grattugiato

Preparazione

Mollica di pane: Sbriciolate la mollica di pane e fatela dorare in una padella con un filo d'olio fino a renderla croccante. Mettete da parte. Preparazione delle zucchine: Procedete come nella ricetta base, soffriggendo le zucchine con aglio e olio. Cottura della pasta: Cuocete la pasta al dente e scolatela, conservando un po' d’acqua di cottura. Assemblaggio: Unite la pasta alle zucchine e mescolate, aggiungendo un po’ di acqua di cottura se necessario. Condite con il parmigiano e servite con la mollica di pane fritta sopra.

Spaghetti con Zucchine Cremosa

Una delle varianti più popolari è la versione cremosa, ottenuta grazie all’aggiunta di panna da cucina o di formaggio fresco, per un risultato avvolgente.

Ingredienti

320 g di spaghetti

3 zucchine

2 cucchiai di panna da cucina

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

grattugiato Sale e pepe q.b.

q.b. Prezzemolo per guarnire

Preparazione

Preparazione delle zucchine: Soffriggete le zucchine come nella ricetta base. Crema: Quando le zucchine sono cotte, aggiungete la panna e mescolate fino a ottenere una crema omogenea. Aggiustate di sale e pepe. Cottura della pasta: Scolate gli spaghetti al dente e uniteli alla crema di zucchine. Mescolate bene e aggiungete il parmigiano. Guarnizione: Servite con una spolverata di prezzemolo fresco.

Pasta con Zucchine e Pancetta

Un’ottima variante per chi desidera un sapore più deciso. La pancetta affumicata si sposa alla perfezione con le zucchine, creando un contrasto delizioso.

Ingredienti

320 g di pasta

3 zucchine

100 g di pancetta affumicata a cubetti

a cubetti 2 spicchi d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe

Preparazione

Cottura della pancetta: Rosolate la pancetta in una padella senza aggiungere olio, fino a che diventa croccante. Rimuovete la pancetta e tenetela da parte. Zucchine: Nella stessa padella aggiungete l’olio e l’aglio, poi unite le zucchine e cuocetele. Assemblaggio: Unite la pasta al dente alle zucchine e aggiungete la pancetta. Mescolate bene e servite.

Pasta con Zucchine Fritte

Questa versione è un omaggio alla cucina napoletana, dove le zucchine vengono fritte per un risultato dorato e croccante, che arricchisce il piatto con una nota di golosità.

Ingredienti

320 g di pasta

4 zucchine

Olio di semi per friggere

per friggere 1 spicchio d’aglio

Parmigiano o pecorino grattugiato

Preparazione

Frittura delle zucchine: Tagliate le zucchine a rondelle sottili e friggetele in olio di semi bollente fino a che diventano dorate e croccanti. Assemblaggio: Scolate la pasta, unite le zucchine fritte e mescolate con parmigiano. Servite subito.

Pasta con Zucchine e Gamberetti

La combinazione di zucchine e gamberetti è un classico che aggiunge una nota marina al piatto, rendendolo perfetto anche per le cene estive.

Ingredienti

320 g di pasta

3 zucchine

200 g di gamberetti sgusciati

2 spicchi d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe

Preparazione

Gamberetti: Rosolate i gamberetti in padella con un filo d'olio e l’aglio per qualche minuto. Cottura delle zucchine: Nella stessa padella, aggiungete le zucchine e cuocetele fino a che sono morbide. Assemblaggio: Unite pasta, zucchine e gamberetti. Mescolate e servite subito.

Altre Varianti

Pasta con Zucchine e Pesto: Freschezza e Semplicità in Tavola

La pasta con zucchine e pesto è una versione fresca e profumata della classica pasta con le zucchine, ideale per chi ama i sapori mediterranei e vuole aggiungere un tocco aromatico al piatto. In questa ricetta, il pesto al basilico si unisce alla delicatezza delle zucchine, regalando un sapore intenso e avvolgente che ben si bilancia con la dolcezza della verdura.

Ingredienti

Per 4 persone:

320 g di pasta (penne, fusilli o trofie sono ideali per raccogliere il pesto)

(penne, fusilli o trofie sono ideali per raccogliere il pesto) 3 zucchine medie

2 spicchi d’aglio

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

2 cucchiai di pesto al basilico (meglio se fresco)

(meglio se fresco) Sale e pepe q.b.

q.b. Parmigiano Reggiano grattugiato (opzionale)

grattugiato (opzionale) Foglie di basilico fresco per guarnire (opzionale)

Preparazione

Preparazione delle zucchine: Lavate le zucchine, rimuovete le estremità e tagliatele a metà per la lunghezza. Affettatele finemente, creando delle mezze lune sottili. Questo taglio permetterà alle zucchine di cuocere rapidamente e amalgamarsi meglio con il pesto. Soffritto di aglio e zucchine: In una padella ampia, scaldate l’olio extravergine d’oliva e aggiungete gli spicchi d’aglio sbucciati e leggermente schiacciati. Lasciate insaporire per un paio di minuti a fuoco medio, facendo attenzione a non bruciare l’aglio. Quando l’aglio è dorato, rimuovetelo. Cottura delle zucchine: Aggiungete le zucchine alla padella, salate leggermente e cuocete a fuoco medio-alto per circa 10-12 minuti, fino a quando le zucchine saranno morbide e leggermente dorate. Mescolate di tanto in tanto per evitare che si attacchino al fondo della padella. Cottura della pasta: Nel frattempo, portate a ebollizione una pentola di acqua salata e cuocete la pasta al dente seguendo i tempi di cottura indicati sulla confezione. Quando la pasta è pronta, scolatela, conservando un mestolo di acqua di cottura. Assemblaggio con il pesto: Versate la pasta scolata direttamente nella padella con le zucchine. Aggiungete il pesto al basilico e un po' di acqua di cottura della pasta per creare una consistenza cremosa e legare tutti gli ingredienti. Mescolate bene a fuoco basso, facendo attenzione a distribuire il pesto in modo uniforme. Condimento finale e impiattamento: Assaggiate e regolate di sale e pepe. Se gradito, aggiungete una spolverata di parmigiano grattugiato per un tocco di sapore extra. Decorate ogni piatto con qualche foglia di basilico fresco per un aspetto elegante e aromatico.

Consigli per un Risultato Perfetto

Pesto fatto in casa : Se avete tempo, preparate il pesto in casa usando basilico fresco, pinoli, aglio, parmigiano, pecorino e olio d’oliva. Il sapore sarà molto più intenso e autentico rispetto al pesto preconfezionato.

: Se avete tempo, preparate il pesto in casa usando basilico fresco, pinoli, aglio, parmigiano, pecorino e olio d’oliva. Il sapore sarà molto più intenso e autentico rispetto al pesto preconfezionato. Consistenza del pesto: Se il pesto risulta troppo denso, aggiungete un po' di acqua di cottura della pasta per diluirlo e renderlo cremoso. Questo trucco permette al pesto di amalgamarsi meglio con la pasta e le zucchine.

Variante con Pomodorini

Per aggiungere un tocco di dolcezza e acidità, provate a incorporare una manciata di pomodorini freschi tagliati a metà e rosolati insieme alle zucchine. I pomodorini daranno colore e freschezza, esaltando ulteriormente il sapore del pesto.

Pasta con Zucchine e Pomodorini: Un Esplosione di Colori e Sapori Mediterranei

La pasta con zucchine e pomodorini è un piatto leggero, vivace e fresco, ideale per l’estate o per chi desidera un primo piatto semplice ma pieno di sapore. L’unione delle zucchine e dei pomodorini crea un contrasto perfetto tra la dolcezza delle zucchine e la leggera acidità dei pomodorini, per un risultato equilibrato e piacevolmente aromatico.

Ingredienti

Per 4 persone:

320 g di pasta (consigliati penne, fusilli o rigatoni)

(consigliati penne, fusilli o rigatoni) 3 zucchine medie

100 g di pomodorini ciliegia o datterini

2 spicchi d'aglio

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

q.b. Basilico fresco o prezzemolo per guarnire

o per guarnire Parmigiano Reggiano o pecorino grattugiato (opzionale)

Preparazione

Preparazione delle zucchine: Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle o a mezze lune, in modo da ottenere pezzi di dimensioni simili, che cuoceranno uniformemente. Pomodorini: Lavate i pomodorini e tagliateli a metà. Se preferite un sapore più dolce, optate per i datterini, altrimenti i ciliegini daranno una nota più acidula. Soffritto di aglio e zucchine: In una padella ampia, scaldate l’olio extravergine d’oliva e aggiungete gli spicchi d’aglio interi e leggermente schiacciati. Lasciate insaporire l’olio per qualche minuto a fuoco medio. Quando l’aglio è dorato, rimuovetelo. Cottura delle zucchine e dei pomodorini: Aggiungete le zucchine nella padella e cuocetele a fuoco medio-alto per circa 5-7 minuti, mescolando di tanto in tanto. Quando le zucchine iniziano ad ammorbidirsi, unite i pomodorini tagliati a metà. Salate leggermente e continuate la cottura per altri 5 minuti, finché i pomodorini rilasciano il loro succo e creano un leggero sughetto. I pomodorini dovrebbero risultare morbidi ma ancora interi, per mantenere una piacevole consistenza. Cottura della pasta: Nel frattempo, portate a ebollizione una pentola di acqua salata e cuocete la pasta seguendo i tempi indicati sulla confezione. Scolatela al dente, conservando un mestolo di acqua di cottura. Assemblaggio finale: Unite la pasta scolata alle zucchine e ai pomodorini nella padella. Mescolate bene, aggiungendo un po' di acqua di cottura della pasta se necessario, per ottenere una consistenza più cremosa e legare i sapori. Condimento e guarnizione: Assaggiate e aggiustate di sale e pepe. Se lo gradite, completate con una spolverata di parmigiano o pecorino grattugiato e guarnite con foglie di basilico fresco o prezzemolo.

Consigli per una Variante Saporita

Aggiunta di peperoncino : Per un tocco di piccantezza, aggiungete una punta di peperoncino fresco o secco insieme all’aglio.

: Per un tocco di piccantezza, aggiungete una punta di peperoncino fresco o secco insieme all’aglio. Capperi e olive : Se volete arricchire ulteriormente il piatto, potete aggiungere una manciata di capperi e olive nere insieme ai pomodorini, per un tocco saporito in stile mediterraneo.

: Se volete arricchire ulteriormente il piatto, potete aggiungere una manciata di capperi e olive nere insieme ai pomodorini, per un tocco saporito in stile mediterraneo. Formaggio feta: Per una variante più fresca e originale, sbriciolate un po' di feta sopra la pasta al momento di servire. Il suo sapore sapido e leggermente acido si sposa bene con i pomodorini e le zucchine.

Pasta con Zucchine e Ricotta: Delicatezza e Cremosa Leggerezza

La pasta con zucchine e ricotta è un primo piatto semplice ma elegante, dove la ricotta dona una cremosità vellutata che si abbina perfettamente alla dolcezza delle zucchine. Questo piatto è ideale per chi cerca un pasto leggero e bilanciato, con ingredienti freschi e genuini. La ricotta aggiunge non solo sapore, ma anche un tocco nutriente, rendendo la pasta ancora più saziante senza appesantirla.

Ingredienti

Per 4 persone:

320 g di pasta (consigliati fusilli, penne o mezze maniche)

(consigliati fusilli, penne o mezze maniche) 3 zucchine medie

100 g di ricotta fresca

2 spicchi d’aglio

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

q.b. Parmigiano Reggiano o pecorino grattugiato (facoltativo)

o (facoltativo) Foglie di basilico fresco o prezzemolo per guarnire

Preparazione

Preparazione delle zucchine: Lavate le zucchine, rimuovete le estremità e tagliatele a metà per la lunghezza. Affettatele a rondelle sottili o a mezze lune, in modo che possano cuocere uniformemente e assorbire meglio i sapori. Soffritto di aglio e zucchine: In una padella ampia, scaldate l’olio extravergine d’oliva e aggiungete gli spicchi d’aglio interi e leggermente schiacciati. Fate soffriggere per qualche minuto a fuoco medio, finché l'aglio è dorato e ha insaporito l’olio. Rimuovete l'aglio per evitare che dia un gusto troppo intenso. Cottura delle zucchine: Aggiungete le zucchine alla padella, salate leggermente e cuocetele a fuoco medio-alto per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto, finché saranno morbide e leggermente dorate. Le zucchine dovrebbero risultare cotte ma ancora compatte, per mantenere una piacevole consistenza nel piatto. Cottura della pasta: Nel frattempo, portate a ebollizione una pentola di acqua salata e cuocete la pasta al dente seguendo i tempi di cottura indicati sulla confezione. Scolatela, conservando un mestolo di acqua di cottura, che può essere utile per regolare la consistenza finale del piatto. Unione della pasta e aggiunta della ricotta: Trasferite la pasta scolata nella padella con le zucchine e mescolate bene. A questo punto, aggiungete la ricotta fresca e mescolate delicatamente fino a ottenere una consistenza cremosa e uniforme. Se necessario, aggiungete un po’ di acqua di cottura per ammorbidire ulteriormente il composto e amalgamare meglio la ricotta. Condimento finale: Assaggiate e aggiustate di sale e pepe. Se gradito, aggiungete una spolverata di parmigiano o pecorino grattugiato per un tocco di sapore extra. Guarnizione: Servite la pasta calda, decorando ogni piatto con foglie di basilico fresco o prezzemolo, che aggiungeranno colore e un delicato profumo al piatto.

Consigli per una Variante Ricca

Zucchine grigliate : Per un gusto affumicato, potete grigliare le zucchine invece di soffriggerle e aggiungerle alla fine insieme alla ricotta.

: Per un gusto affumicato, potete grigliare le zucchine invece di soffriggerle e aggiungerle alla fine insieme alla ricotta. Limone e menta : Aggiungete una spruzzata di succo di limone e qualche foglia di menta fresca per una variante fresca e primaverile. La menta si sposa perfettamente con la ricotta e rende il piatto ancora più aromatico.

: Aggiungete una spruzzata di succo di limone e qualche foglia di menta fresca per una variante fresca e primaverile. La menta si sposa perfettamente con la ricotta e rende il piatto ancora più aromatico. Pepe nero macinato al momento: Un tocco di pepe nero fresco, abbondante, aggiungerà una nota piccante e speziata che si abbina molto bene alla cremosità della ricotta.

Variante con Ricotta Salata

Se preferite un gusto più saporito, provate a sostituire la ricotta fresca con ricotta salata grattugiata. In questo caso, potete usare la ricotta come una sorta di "formaggio" finale, spolverandola direttamente sulla pasta. La ricotta salata, con il suo sapore più deciso, darà al piatto una nota intensa, perfetta per chi ama i sapori robusti.