Come fare il pesto alla genovese in casa: ricetta originale e consigli

Il pesto alla genovese è una delle salse italiane più amate al mondo, perfetta per condire pasta, arricchire bruschette o insaporire secondi piatti. Prepararlo in casa non solo è più economico, ma permette anche di controllare la qualità degli ingredienti per ottenere un sapore autentico e fresco. In questa guida ti spiegherò passo passo come fare il pesto in casa, con una ricetta semplice e consigli utili per garantirti un risultato impeccabile.

Trucco per non far diventare nero il pesto: raffredda le lame del frullatore e lavora gli ingredienti sempre a bassa velocità per evitare ossidazioni.

Domande frequenti sul pesto fatto in casa

Come sterilizzare i vasetti di pesto?

Se desideri conservare il pesto per lungo tempo, è fondamentale sterilizzare i vasetti. Ecco come:

Lava i vasetti e i coperchi in acqua calda e sapone. Immergili in una pentola di acqua bollente per almeno 10 minuti. Asciugali bene prima di versare il pesto. Una volta riempiti, copri il pesto con un filo d’olio e chiudi ermeticamente.

Quale frullatore usare per fare il pesto?

Un frullatore a immersione è ideale per ottenere un pesto dalla consistenza cremosa senza riscaldare troppo gli ingredienti. Se usi un frullatore classico, opta per uno con lame affilate e lavora a impulsi brevi.

Quanto pesto servire per 1 kg di pasta?

Per condire 1 kg di pasta, ti serviranno circa 250-300 g di pesto. Ricorda di allungarlo con un mestolo di acqua di cottura per distribuirlo uniformemente.

Cosa fare per non far diventare nero il pesto?

Per mantenere il pesto verde brillante:

Usa foglie di basilico giovani e fresche.

Lavale delicatamente e asciugale con un panno morbido.

Aggiungi qualche cubetto di ghiaccio nel frullatore o un filo di olio freddo.

Varianti del pesto: idee per tutti i gusti

Pesto Senza Pinoli: Sostituisci i pinoli con mandorle, noci o anacardi per una versione economica. Pesto Vegano: Elimina i formaggi e aggiungi un cucchiaino di lievito alimentare per un sapore intenso. Pesto Light: Riduci l’olio e utilizza acqua di cottura per una consistenza più leggera. Pesto di Rucola o Prezzemolo: Ottima alternativa se non hai il basilico.

Conservazione del pesto fatto in casa

Il pesto si conserva in frigo per 3-5 giorni, coperto con un filo d’olio per evitare l’ossidazione. Per una conservazione più lunga, puoi congelarlo in piccoli contenitori o in stampi per cubetti di ghiaccio.