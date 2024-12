Pasta alla Carbonara: la ricetta perfetta per conquistare il cuore degli italiani

La pasta alla carbonara non è solo un piatto: è un’istituzione culinaria. Originaria di Roma, questa ricetta unisce semplicità e sapori intensi, rappresentando l'essenza della cucina italiana. Scopri con noi come preparare una carbonara autentica, seguendo ogni dettaglio per un risultato da applauso!

Ingredienti per 4 persone

Spaghetti : 400 g

: 400 g Guanciale : 150 g

: 150 g Tuorli d'uovo : 6

: 6 Pecorino Romano : 50 g (grattugiato)

: 50 g (grattugiato) Pepe nero : macinato fresco q.b.

: macinato fresco q.b. Sale: q.b.

Segreto dell'Autenticità

Gli ingredienti sono pochi, ma devono essere di qualità. Il guanciale è essenziale (non pancetta!) e il Pecorino Romano dona quel gusto unico e deciso.

Come preparare la Carbonara perfetta

1. Preparate il Guanciale

Tagliate il guanciale a listarelle spesse circa 1 cm. In una padella antiaderente, cuocetelo a fuoco medio, senza aggiungere olio, finché non diventa croccante e il grasso si è sciolto.

Trasferite il guanciale su carta assorbente e tenete da parte il grasso nella padella.