L'egittologo Hawass in Sicilia: "Individuata l’area nella quale è sepolta Cleopatra"

La tomba della regina Cleopatra non è stata ancora trovata, ma si ritiene di avere forse individuato «il sito dove potrebbe stata sepolta l’ultima regina dei Tolomei».

Lo precisa, in una dichiarazione, il prof. Zahi Hawass, considerato il massimo egittologo al mondo che in questi giorni ha fatto il punto sulle sue ricerche nel corso di una serie di incontri in Sicilia.

L’archeologo, in una conferenza tenuta sabato scorso all’università di Palermo, ha sostenuto di avere forse individuato il sito dove sarebbe stata sepolta Cleopatra «anche se per il momento è alquanto suggestivo, parlare di ritrovamento della tomba».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE