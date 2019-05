Il tour estivo di Arisa parte da Lamezia, tappe anche a Cosenza e Ribera

Dopo il grande successo delle date nei club, Arisa riparte il 15 giugno con il suo tour "Una nuova Rosalba in città", che la porterà sui palchi di tutta Italia. Anche nelle date estive, Arisa sarà affiancata da Giuseppe Barbera al pianoforte e tastiere e dal dj/producer Jason Rooney che porterà il suono del live in una direzione elettronica, per proseguire il nuovo viaggio sonoro iniziato nella tranche invernale.

Questo tour è un’esperienza live completamente inedita rispetto alle precedenti, una grande produzione dove musica e visual si fondono per portare dal vivo i brani del nuovo album "Una nuova Rosalba in città" (Sugar) anticipato dal brano "Mi sento bene" in gara al 69esimo Festival di Sanremo. Oltre ai nuovi brani, Arisa proporrà i suoi grandi successi riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere del suo ultimo progetto discografico.

"Una nuova Rosalba in città" è il frutto di oltre un anno di lavoro che vede coinvolti 6 producer e 17 autori, oltre alla stessa Arisa, che racconta, con sonorità nuove e testi cuciti su misura la nuova Rosalba, una donna del suo tempo che procede per step di consapevolezza, libera dalle convenzioni e artefice del proprio destino. Un’artista che con il suo lavoro vuole trasmettere energie positive, regalare amore, suggestioni e non risposte, perchè l’unica risposta possibile a volte è vivere al massimo il qui e l’ora.

Di seguito il calendario in aggiornamento: 15 giugno Lamezia Terme, C.C. I due mari; 22 giugno Canelli (AT) "Vincanta", Piazza Gancia; 30 Giugno Anzio, Piazza Battisti; 8 luglio Bormio "Milanesiana Festival", Pentagono; 20 luglio Foiano della Chiana (AR), Valdichiana Village; 31 luglio Trentola Ducenta (CE) "Jumbo Summer Festival", C.C. Jumbo;3 agosto Fondi (LT) Summer Day Contest, Anfiteatro Arena; 7 agosto Marina di Pietrasanta (LU) "La Versiliana Festival", Teatro Grande la Versiliana; 11 agosto Festival Altomonte, Teatro Belluscio; 12 agosto Genzano di Lucania (PZ), Piazza Roma; 14 agosto Sanremo, Roof Garden Casinò ;20 agosto Ceglie Messapica (BR) Ceglie Summer Festival, Piazza Plebiscito; 9 settembre Magliano (LE), Piazza degli Eroi; 13 settembre Ribera Lungomare Seccagrande.

