I Modà raccontano una nuova storia d'amore: arriva "Quel sorriso in volto"

Quella che i Modà raccontano nel nuovo singolo 'Quel sorriso in volto', che uscirà il 21 giugno, è una storia vera, dolce e amara allo stesso tempo: una storia d’amore tradotta in musica da Kekko con il suo stile inconfondibile, che segna ufficialmente il ritorno dei Modà e anticipa il nuovo album.

Dal 21 giugno 'Quel sorriso in volto' sarà in radio e disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming, per Believe Music.

La band campione d’incassi, dopo due anni di pausa, ha annunciato l’arrivo di un nuovo album in autunno e 6 live nei principali palasport d’Italia per un’anteprima del tour.

Di seguito le date nei palasport: 2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna, 4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), 7 dicembre al Brixia Forum di Brescia, 8 dicembre al Pala Alpitour di Torino, 11 dicembre al Mandela Forum di Firenze, 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Le prevendite sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners. Radio 105 è la radio ufficiale del tour.

I Modà sono tra le band di maggior successo in Italia, con all’attivo 6 album e decine di hit. Si formano ufficialmente nel 2002 ed esplodono, dopo una lunga gavetta, nel 2011 con l’album 'Viva i romantici', certificato Disco di Diamante. Hanno conquistato due volte il podio al Festival di Sanremo (con 'Arriverà' nel 2011 e 'Se si potesse non morire' nel 2013) e si sono esibiti allo Stadio di San Siro nel 2014 e nel 2016. Il loro ultimo album 'Passione maledetta' è del 2015.

La band è composta da Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria).

