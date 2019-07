È morto Luciano De Crescenzo, scrittore e divulgatore della filosofia

È morto a Roma Luciano De Crescenzo, scrittore, regista, attore e autore partenopeo apprezzato dal grande pubblico prima come divulgatore della filosofia, autore di bestseller di saggistica tradotti in decine di lingue e poi come regista, attore e conduttore televisivo.

De Crescenzo, napoletano doc, viveva ormai da tempo a Roma e avrebbe compiuto 91 anni il prossimo agosto. Ha esordino nel 1977 con Così parlò Bellavista, pubblicato da Mondadori, e divenuto un grandissimo successo. Dalla sua penna hanno preso vita una quarantina di opere, è stato tradotto in 21 lingue e ha venduto oltre 14 milioni di copie nel mondo.

Nella sua lungacarriera è stato anche attore, regista e sceneggiatore. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale. La conferma della morte arriva dalla casa editrice Mondadori che ha pubblicato tutti i suoi libri.

