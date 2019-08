Musica, il ritorno di Lana Del Rey: il 30 agosto esce il nuovo album

Lana Del Rey ha ufficializzato la pubblicazione del suo nuovo album 'Norman fucking rockwell!' che sarà nei negozi tradizionali e in digitale dal 30 agosto.

L’album, da oggi disponibile per il preoder, sarà disponibile non solo in digitale ma anche in versione cd e vinile. L’album è stato prodotto e scritto insieme a Jack Antonoff e includerà i brani 'Venice Bitch', 'Mariners Apartment Complex', 'Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but I have it' e il singolo, cover dei Sublime attualmente in rotazione radiofonica 'Doin' Time'.

Questa la tracklist completa: 'Norman Fucking Rockwell', 'Mariners Apartment Complex', 'Venice Bitch', 'Fuck It I Love You', 'Doin' Time', 'Love Song', 'Cinnamon Girl', 'How to disappear', 'The Next Best American Record', 'The greatest', 'Happiness is a butterfly', 'Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but I have it'.

Annunciate nel frattempo le date del suo prossimo tour, una prima parte in America quest’anno e una seconda in Europa nel 2020: 21 febbraio Amsterdam-Ziggo Dome, 23 febbraio Parigi-Accor Hotels Arena, 25 febbraio Londra-The O2, 26 febbraio Manchester-Manchester Arena, 28 febbraio Glasgow-Sse Hydro, 29 febbraio Birmingham-Resorts World Arena, 2 marzo Berlino-Mercedes-Benz Arena, 3 marzo Colonia-Lanxess Arena.

© Riproduzione riservata