Salta l'accordo tra Sony e Disney, Spider-Man non comparirà più nei film Marvel

Sony e Marvel Studios, ovvero Disney, hanno interrotto il loro accordo di collaborazione nella produzione dei film relativi al personaggio di Spider-Man. Secondo quanto rivelato da Deadline, i Marvel Studios avevano proposto alla Sony un rinnovo dell’accordo, arrivando per le produzioni dei prossimi film a dividere al 50% il budget di finanziamento.

Attualmente la Sony non paga la produzione dei film di Spider-Man dei Marvel Studios e ottiene il 95% degli incassi, lasciando alla Disney il 5%, oltre a tutti i guadagni del merchandising. La casa di Topolino voleva però cambiare i termini dell’accordo, arrivando a dividere i finanziamenti a metà con la Sony, la quale però ha rifiutato la proposta.

In tutto questo la Disney aveva anche intenzione di portare personaggi come Venom all’interno del Marvel Cinematic Universe, ma anche questa proposta è stata categoricamente rifiutata dalla Sony. Nel 1999 Sony aveva acquisito i diritti cinematografici sull'Uomo Ragno e i personaggi a lui relativi in un momento di particolare difficoltà della Marvel e li detiene ancora oggi.

Nel 2015, però, aveva raggiunto un accordo con Marvel per reintrodurre la nuova incarnazione del supereroe, interpretata dal giovane Tom Holland, nel più ampio Marvel Cinematic Universe. Si spiega così la sua partecipazione ai film collettivi «Capitan America: Civil War», «Avengers: Infinity War» e «Avengers: Endgame», oltre che ai due solisti di grande successo «Spider-Man: Homecoming» e il più recente «Far from Home».

A causa della mancata intesa economica, ora i film Sony potrebbero fondere la avventure di Peter Parker all’interno del cosiddetto Venomverse, lanciato dal film Venom con Tom Hardy del 2018, mentre il Marvel Cinematic Universe dovrebbe trovare un modo di far sparire il personaggio di Tom Holland dalle sue trame. La notizia arriva proprio mentre «Spider-Man: Far From Home» è appena diventato il più grande incasso di tutti i tempi della Sony Pictures.

