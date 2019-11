In un album i più grandi successi di Raf e Umberto Tozzi: esce "Due, la nostra storia"

Esce 'Due, la nostra storia' (prodotto da Friends & Partners / distribuito Warner Music Italy), l’album dal vivo di Raf e Umberto Tozzi con le registrazioni dei brani eseguiti live durante il tour nei palasport della primavera 2019. Un doppio CD composto da 25 tracce con tutti i loro più grandi successi e i medley più emozionanti.

Questa la tracklist di 'Due, la nostra storia': Il battito animale, Ti amo, Due, Notte rosa, Sei la più bella del mondo, Dimmi di no, Non è mai un errore, Medley: Roma Nord / Qualcosa qualcuno / Se non avessi te / Gli innamorati, Gente di mare, Medley: Iperbole / Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è / Per tutto il tempo / Show me the way to heaven, Si può dare di più, Come una danza, Gli altri siamo noi, Come una favola, Medley: Dimentica dimentica / Eva / Donna amante mia / Io camminerò / E’ quasi l’alba / Malinverno / Ossigeno / Via, Cosa resterà degli anni ’80, Immensamente, Inevitabile follia, Io muoio di te, Self control, Stella stai, Ti pretendo, Tu, Infinito e Gloria.

Da marzo, Raf e Umberto Tozzi saranno in tour insieme nei teatri italiani. Due repertori indimenticabili, rivisitati a due voci, uniti all’atmosfera intima dei teatri, che si scalderà grazie a una scaletta straordinaria, in cui non potranno mancare i loro grandi successi, da 'Gloria' a 'Self Control', da 'Si può dare di più' a 'Cosa resterà degli anni 80', da 'Infinito' a 'Ti amo', ma anche 'Ti pretendo', 'Gli altri siamo noi', 'Il battito animale', 'Immensamente', il loro ultimo brano a due 'Come una danza' e molti altri, tra cui la super hit, 'Gente di Mare'.

© Riproduzione riservata