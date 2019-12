Zecchino d'oro: vince la canzone "Acca", la siciliana Giulia Rizzo seconda

"Acca" (testo di Flavio Careddu e Irene Menna, musica di Alessandro Visintainer), brano cantato da Rita Longordo, 8 anni, di Sanremo (Imperia), ha vinto la 62/a edizione dello Zecchino d’Oro, il più conosciuto festival di canzoni per l’infanzia, trasmesso in prima serata su Rai1 dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

Al secondo posto - e pezzo più votato sul web - 'I pesci parlano' (Ciprì-Baggio), interpretato da Matilde Gazzotti, 4 anni, di Casalecchio e Giulia Rizzo, 5 anni, di Palermo. Terzo 'Non capisci un tubo' (Careddu-Spera), cantato da Gabriele Tonti, 5 anni, di Sabaudia (Latina).

'Acca' parla in musica della lettera più silenziosa, quella meno scritta, ma molto importante. Presentati da Carlo Conti e Antonella Clerici, con la direzione musicale di Peppe Vessicchio, e accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, sono stati riproposti tutti i 12 brani inediti in gara, cantati da 16 piccoli interpreti provenienti da undici regioni.

A votare le canzoni in finale, assieme alla tradizionale giuria di bambini tra 8 e 12 anni, una giuria vip con Giovanni Allevi, Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Claudia Gerini e Stefano De Martino. Anche nella serata finale ampio spazio è stato dedicato alla campagna 'Operazione Panè, che sostiene 15 mense francescane in Italia e ad Aleppo, in Siria, mettendo a tavola e aiutando persone e famiglie in condizioni di grave disagio sociale. Per offrire un contributo basta un sms o una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588.

