Avatar, 10 anni fa usciva la pellicola dei record: in arrivo 4 sequel entro il 2027

Dieci anni fa, il 18 dicembre 2009, usciva nei cinema italiani, due giorni dopo il debutto americano, 'Avatar', film scritto, diretto e co-montato dal regista di 'Titanic' James Cameron. La pellicola di fantascienza ha stabilito vari record, tra cui il film che ha incassato di più nella storia del cinema (battuto solo nel 2019 da 'Avengers: Endgamè), e si è aggiudicato molti riconoscimenti, tra cui 3 premi Oscar nel 2010.

Quando uscì, 'Avatar' fu distribuito anche in 2D, ma il regista incoraggiò la visione in 3D e 3D IMAX, poichè aveva pensato il film per essere appositamente visto in quel modo. Complessivamente, il film portò a casa 2.789.958.507 dollari. Anche grazie al grande successo di 'Avatar', Cameron mise in cantiere diversi sequel, cosa peraltro già programmata ben tre anni prima dell’uscita del primo film, nel 2006, quando il regista aveva confermato la possibilità di girare 2 sequel, spiegando che l’arco della storia era abbastanza ampio da ricoprire più pellicole.

Nel 2010, Sam Worthington - protagonista di 'Avatar' - firmò per ritornare nei panni di Jake Sully, notizia che fece infiammare gli animi dei fan. Per l’occasione Cameron rilasciò un’intervista al Los Angeles Times dichiarando che il primo sequel sarebbe stato ambientato negli oceani di Pandora. I 2 sequel, inizialmente programmati per il 2014 e il 2015, sono stati più volte posticipati, e già dopo l’uscita del primo film slittarono al 2016 e al 2017.

Rispetto ai 24 fotogrammi al secondo a cui era stato filmato 'Avatar', il regista scelse di realizzare i sequel a una velocità di 60 fotogrammi al secondo per consentire una qualità del 3D di gran lunga superiore. In un’intervista rilasciata il 18 marzo 2013, Cameron disse: «Li stiamo costruendo!», facendo riferimento agli ultimi 2 sequel della trilogia. L’anno successivo, tuttavia, il regista rivelò che i sequel sarebbero stati 3. Per questo si avvalse di un team di sceneggiatori, ciascuno dei quali avrebbe co-firmato una sceneggiatura.

I film erano programmati per il 2016, 2017 e 2018, ma per la complessità degli effetti speciali l’uscita di 'Avatar 2' fu posticipata al 2017. La 20th Century Fox posticipò poi il primo sequel a data da definire, per evitare che si scontrasse con le uscite della saga di Star Wars. Nello stesso anno, il 2016, Cameron rivelò che i sequel sarebbero stati 4. Nel settembre 2017 cominciarono le riprese di 'Avatar 2', con Manhattan Beach in California come principale luogo per le riprese.

Le notizie sul cast sono rimaste finora top secret, ma il 23 aprile del 2017 20th Century annunciò quelle che ad oggi sono da considerarsi le date d’uscita ufficiali dei 4 sequel: 'Avatar 2' il 18 dicembre 2020, 'Avatar 3' il 17 dicembre 2021, 'Avatar 4' il 20 dicembre 2024 e 'Avatar 5' il 10 dicembre 2025. Appena un anno fa, il regista ha confermato che le riprese dei primi 2 sequel erano terminate, per un costo complessivo di un miliardo di dollari.

Ma Cameron ha anche lasciato intendere che i capitoli 4 e 5 della saga potrebbero non essere mai realizzati, essendo i film auto-conclusivi e molto costosi. Lo scorso maggio, dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, la multinazionale statunitense ha smentito tale diceria, e ha annunciato che 'Avatar 2' uscirà il 17 dicembre 2021, 'Avatar 3' a Natale 2023, 'Avatar 4' a Natale 2025 e 'Avatar 5' a Natale 2027.

