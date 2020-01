Stanotte a Los Angeles la consegna dei Golden Globes, "antipasto" degli Oscar

La prima notte dell’anno dedicata alle star del cinema è arrivata. Alle 20 ora di New York (le due di notte in Italia), prende il via dal Beverly Hilton di Beverly Hills a Los Angeles la 77esima cerimonia di consegna dei Golden Globes Awards.

I premi, considerati anticipazione degli Oscar, sono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, l’associazione della stampa estera di Hollywood.

Cinque candidati per 14 categorie nella sezione cinema, che scendono a undici in quella dedicata alle serie tv e ai film prodotti per il piccolo schermo: a correre per il Golden Globe quest’anno ci sono «The Irishman», «Joker», «The Two Popes», «1917» e «Marriage Story» per i film drammatici.

Tra i candidati nella sezione commedie-musical «C'era una volta a Hollywood» di Quentin Tarantino, il film biografico su Elton John «Rocketman» e la surreale commedia sul piccolo nazista che ha per amico immaginario Adolf Hitler «Jojo Rabbit».

La scelta dei film ha in parte influenzato la rosa di attrici e attori candidati al premio: Scarlett Johansson e Adam Driver protagonisti di «Marriage Story», Joaquin Phoenix mattatore in «Joker», Jonathan Price che interpreta Papa Bergoglio in «The Two Popes», Leonardo DiCaprio protagonista nel film di Tarantino e il piccolo Roman Griffin Davis che ha debuttato in «Jojo Rabbit».

«The Irishman» corre anche nella categoria dell’attore non protagonista, con la doppia candidatura di Al Pacino e Joe Pesci.

I 5 registi nominati sono Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917") e il coreano Bong Joon-Ho, autore di «Parasite». Due premi sono già sicuri, quelli alla carriera. A ricevere il Cecil B. deMille Award per il suo contributo al mondo del cinema sarà Tom Hanks, mentre il Carol Burnett Award, nato due anni fa per premiare chi eccelle nella produzione televisiva, andrà a Ellen DeGeneres.

La cerimonia dei Golden Globes sarà visibile in Italia, in diretta, dalle 0.55 su Sky Atlantic, canale 110 di Sky, e Sky TG24, canali 100 e 500.

La passerella sul red carpet sarà mostrata in diretta sulla pagina Facebook dei Golden Globes, a partire da mezzanotte.

