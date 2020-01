Ligabue, concerto evento per i 30 anni di carriera ed è già sold out

È già sold out l’evento '30 anni in un giorno' di Luciano Ligabue, il concerto del rocker che si terrà il 12 settembre a Reggio Emilia, nella Rcf arena Campovolo che sarà inaugurata proprio in quell'occasione.

A poco più di due mesi dall’apertura delle prevendite, sono già stati staccati 100 mila biglietti.

La serata che inizierà alle 20.30 - prodotta e organizzata da Riservarossa e Friends & Partners - celebrerà i 30 anni di carriera del cantautore che ha cominciato la sua carriera nel 1990.

«Nonostante l’anticipato pienone, l’evento rimarrà in data unica, proprio per permettere al pubblico di vivere un’esperienza irripetibile», fa sapere l'organizzazione tramite una nota.

