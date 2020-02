L'album dei "Me contro Te" in testa alle classifiche di vendita

I Me contro Te, dopo il film campione di incassi La vendetta del Signor S, conquistano anche il mercato musicale con il loro primo album di inediti "Il Fantadisco dei Me contro te", che entra direttamente al primo posto della classifica settimanale di FIMI/GFK. La coppia di youtuber, Luì & Sofì, è la beniamina di una vasta platea di bambini che giornalmente li seguono nelle loro avventure pubblicate su YouTube ed è l'unica che riesce a reggere l'onda d'urto del Festival. Al secondo posto Francesco Gabbani, il piazzamento più alto questa settimana dei Big in gara a Sanremo, con il nuovo album Viceversa, il quarto della carriera (ed è anche primo tra i vinili).

Sul podio anche la regina del twerking Elettra Lamborghini con l'album Twerking Queen (El resto es nada), dopo la partecipazione al Festival. Il vincitore Diodato deve invece accontentarsi del quarto posto con Che Vita Meravigliosa. La compilation con tutti gli artisti Sanremo 2020 occupa il quinto posto, davanti ai Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall'Hype Ringo Starr, che sono stati la sorpresa di Sanremo (conquistando anche il terzo posto).

Il primo dei non sanremesi (e unico non italiano nella top ten), in settima posizione, è Justin Bieber con Changes, poi Marracash con persona. Chiudono il rapper Tha Supreme con 23 6451 e J-Ax con Reale. Tra i singoli, il podio fotografa esattamente la classifica del festival con Diodato che si conferma primo, Gabbani secondo, Pinguini terzi. Quarto Achille Lauro e quinta Elettra Lamborghini.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 14 al 20 febbraio 2020:

1) IL FANTADISCO DEI ME CONTRO TE, ME CONTRO TE (ME CONTRO TE-WMI)

2) VICEVERSA, FRANCESCO GABBANI (BMG RIGHTS MANAGEMENT-WMI)

3) TWERKING QUEEN (EL RESTO ES NADA), ELETTRA LAMBORGHINI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) CHE VITA MERAVIGLIOSA, DIODATO (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST/THE ORCHARD)

5) SANREMO 2020, ARTISTI VARI (UNIVERSAL STRATEGIC-UNIVERSAL MUSIC)

6) FUORI DALL'HYPE RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

7) CHANGES, JUSTIN BIEBER (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) 23 6451, THA SUPREME (EPIC-SONY)

10) REALE, J-AX (EPIC-SONY)

Ecco la classifica dei primi cinque singoli più scaricati:

1) FAI RUMORE, DIODATO (CAROSELLO RECORDS-THE ORCHARD)

2) VICEVERSA, FRANCESCO GABBANI (BMG RIGHTS MANAGEMENT-WMI)

3) RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SME)

4) ME NE FREGO, ACHILLE LAURO (EPIC-SME)

5) MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE), ELETTRA LAMBORGHINI (ISLAND-UNI)

Infine la classifica dei vinili:

1) VICEVERSA, FRANCESCO GABBANI (BMG RIGHTS MANAGEMENT-WMI)

2) THE SLOW RUSH, TAME IMPALA (IMS-CAROLINE INT. LI-UNIVERSAL MUSIC)

3) CHE VITA MERAVIGLIOSA, DIODATO (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST)

4) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI) 5) CIP!, BRUNORI SAS (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) (ANSA).

