Cancellato il tour di Ficarra e Picone, saltano anche le date a Taormina e Soverato

Le date del tour «Abbiamo fatto... 25 anni» di Ficarra e Picone non possono essere confermate in ragione della situazione dell’emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative. Poiché non sarà possibile riprogrammare nel breve periodo l’intero tour, si è proceduto all’annullamento di tutte le date.

«Siamo molto dispiaciuti - dicono Ficarra e Picone - ma speriamo quanto prima di ricollocare questa tournée che abbiamo fortemente voluto». Questo l’elenco completo delle date cancellate: 2-3 maggio - La Spezia - Teatro Civico; 6 -8 maggio - Mantova - Teatro Sociale; 10 maggio - Saint Vincent - Palais; 12 -13 maggio - Trento - Teatro Sociale; 16-17 maggio - Ferrara - Teatro Comunale; 19 maggio - Biella - Teatro Odeon; 22-23 maggio - Assisi - Teatro Lyrick; 26-27 maggio - Senigallia - Teatro La Fenice; 6-7-9-10-12-13-14- 16-17-19-20-21 giugno - Palermo - Teatro di Verdura; 6 luglio - Stupinigi - Palazzina di Caccia; 9 luglio - Benevento - Teatro Romano; 11 luglio - Palmanova - Piazza Grande; 18 luglio - Cervia - Piazza Garibaldi; 22 luglio - Verona - Arena; 24 luglio - Pescara - Teatro D’annunzio; 5 luglio - Barletta - Fossato del Castello; 26 luglio - Lecce - Pala Live; 28 luglio - Soverato - Summer Arena; 31 luglio 1 - 2 agosto Taormina - Teatro Antico; 11- 12 settembre - Genova - Teatro Carlo Felice; 15 - 16 settembre - Bologna - Teatro delle Celebrazioni; 22 - 23-25-26-27 settembre - Roma - Teatro Brancaccio; 6 - 7 ottobre - Napoli - Teatro Augusteo; 20 - 21 ottobre - Firenze - Teatro Verdi; 3 - 4 -6-7-8 novembre - Milano - Teatro della Luna.

I biglietti acquistati saranno convertiti in voucher di pari importo ai sensi del DL 34/2020 ed i voucher così emessi potranno essere utilizzati per l’acquisto di biglietti all’interno di tutti i futuri spettacoli della Friends & Partners entro i successivi 18 mesi. La Friends & Partners, a richiesta pervenuta entro i 60 giorni antecedenti la scadenza del diciottesimo mese, per favorire lo spettatore, prolungherà la durata del voucher di ulteriori 180 giorni.

Per gli spettacoli della tournée programmati dopo il 30 settembre 2020, lo spettatore che non volesse chiedere un voucher potrà richiedere il rimborso economico. Le modalità operative e gestionali per richiedere il voucher sono consultabili su friendsandpartners.it/eventi-rinviati-e-annullati.

"Ragazzi, purtroppo il tour che doveva partire questa estate, e che si sarebbe protratto fino a novembre, è stato annullato. Il comunicato stampa che è stato diramato dall'Organizzazione e dalla Produzione della Tournée, vi permetterà di avere informazioni utili sui biglietti acquistati. Siamo veramente molto dispiaciuti di non potervi incontrare". Lo scrivono i due comici siciliani in un lungo post sul profilo Facebook.

"Festeggiare insieme a voi i 25 anni di carriera sarebbe stato bellissimo. Avremmo toccato molte città, saremmo ritornati in posti meravigliosi come il teatro Antico di Taormina, saremmo stati per la prima volta all'Arena di Verona, al teatro Romano di Benevento, al teatro Verdi di Firenze, e poi Barletta, Napoli, Ferrara, Milano, Trento, Lecce e in tanti altri meravigliosi posti d'Italia. E in tutti questi posti avremmo incontrato voi: il regalo più grande. Ma purtroppo tutto questo non è stato possibile", si legge nel post.

"Come leggerete nel comunicato, non è facile spostare un tour così fitto, senza nessuna certezza sui tempi, fra l'altro. Ci mettiamo nei panni di chi aveva programmato una bella serata in nostra compagnia e per questo aveva già provveduto all'acquisto dei biglietti. E ci mettiamo nei panni dei tecnici, degli attrezzisti e di tutti gli operatori che stanno dietro le quinte ma che sono importanti quanto noi nella realizzazione dello spettacolo. Sappiamo che è un danno per tutti. Ma questa era una situazione inimmaginabile fino a qualche mese fa e siamo sicuri che comprenderete l'imbarazzo che stiamo provando in questo momento. Speriamo di incontrarci presto".

