Archeologia, Samonà: “Intesa Regione-Mibact per i siti della Sicilia”

«Si avvierà presto una collaborazione stretta tra il Mibact e la Regione Siciliana sul tema del Mediterraneo e della Grecia, per valorizzare e rilanciare i nostri Beni culturali. In Sicilia abbiamo delle aree archeologiche bellissime: alcune famose, altre meno note. Sono insediamenti che il mondo ci invidia e che dobbiamo valorizzare maggiormente. Ho avviato un’interlocuzione con Massimo Osanna che è il nuovo direttore generale dei Musei dello Stato e sono felice che il ministero abbia una visione comune alla nostra». Lo ha detto l’assessore regionale ai Beni culturali e della Identità siciliana Alberto Samonà durante la premiazione del Nations Award 2020 a Taormina.

«Per i musei - ha aggiunto Samonà - bisogna puntare anche ad una rete tra le diverse realtà, in Sicilia c'è una ricchezza straordinaria di luoghi della cultura anche nei comuni minori, sono d’accordo quindi con quanto riferito da Osanna, che ha parlato dell’importanza dell’aggregazione per rilanciare alcuni siti. E' fondamentale poi che questi beni siano fruibili e per questo il Governo Musumeci sta cercando di rendere praticabili le infrastrutture di collegamento in Sicilia investendo sul ripristino delle strade provinciali per permettere ai visitatori di raggiungere facilmente ogni luogo della cultura».

