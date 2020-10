J.K. Rowling svela la copertina di "The Ickabog", l'ultimo libro in uscita a novembre

Il prossimo 10 novembre uscirà "The Ickabog", l'ultimo libro di J.K. Rowling che svela la copertina sui social. La fiaba, nata durante la quarantena, arriverà presto tra le mani dei fan, intanto l'autrice pubblica sui social la copertina della versione inglese e alcune illustrazioni realizzate da piccoli fan per un contesti.

"Ho appena ricevuto la mia prima copia di The Ickabog" ha scritto l'autrice su Twitter. "Le illustrazioni dei vincitori danno vita a questa storia ancora più meravigliosamente di quanto avrei mai immaginato. Grazie a tutte le persone che hanno inviato le loro immagini. Mi avete ricordato quanto amo scrivere per i più giovani".

La fiaba The Ickabog nasce dalle storie della buonanotte che J.K Rowling raccontava i propri figli. Presto il libro sarà disponibile per il grande pubblico. L'autrice infatti, nel suo post sui social, ha confermato l'uscita per il 10 novembre. Anche in Italia la data è la stessa e il libro è edito da Salani Editore.

Rowling ha anche spiegato che tutti i suoi proventi dalle vendite del libro verranno devoluti ai principali enti di beneficenza che si stanno occupando delle persone colpite dal Covid-19, tra cui la The Volant Trust.

