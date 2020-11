"Tra via Emilia e blue jeans", esce il nuovo album di Marco Ligabue

E’ disponibile su tutte le piattaforme di streaming 'Tra via Emilia e blue jeans', il nuovo album con i più grandi successi di Marco Ligabue. Il brano che dà il titolo - un inedito di stampo autobiografico, scelto appositamente per lanciare il disco - sarà disponibile in rotazione radiofonica dal 6 novembre. Marco Ligabue, per festeggiare i 50 anni, pubblica così la sua prima raccolta discografica, un album con le sue canzoni più amate che raccontano trent'anni di musica, prima da chitarrista e poi da cantautore. L’album sarà disponibile nei formati cd e vinile che includono sorprese e bonus tracks.

«I miei primi cinquant'anni sono stati pazzeschi: zeppi d’amore, di canzoni e di palchi rock'n'roll - racconta l'artista, fratello di Luciano -. Da quando scrivevo canzoni e facevo il chitarrista, anche per paura di mettermi davanti a un microfono, fino a quando ho trovato il coraggio di cantare, e sono rinato artisticamente, è stato un incredibile viaggio nella musica, che meritava di essere messo nero su bianco».

Malgrado le misure restrittive causate dal Covid, Marco Ligabue ha organizzato (in collaborazione con la casa discografica Artist First) degli 'instore online' inusuali direttamente da casa per condividere chiacchiere e musica online con i fan che hanno acquistato l’album.

