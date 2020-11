"Donne!!! È arrivato lo smart working", la giornalista Simona Branchetti arriva in libreria

La giornalista Simona Branchetti, da sempre particolarmente attenta alle tematiche di genere, arriva in libreria con il suo saggio dal titolo “Donne!!! È arrivato lo smart working” (Edizioni Leima).

L’emergenza sanitaria che ha profondamente segnato il 2020 ha inciso sul vivere quotidiano, modificando le dinamiche familiari e introducendo in modo improvviso e improvvisato una nuova modalità di lavoro, lo “smart working” che ha costretto le persone a ripensare il proprio tempo e i propri spazi.

Come hanno inciso questi cambiamenti sulle donne? E cosa hanno evidenziato nel rapporto con gli uomini?

Nel suo saggio, Simona Branchetti svela pregi e difetti dello smart working attraverso l’esperienza diretta di alcune donne - insegnanti, manager, avvocati e non solo - che, con le loro testimonianze, hanno raccontato come spesso tale esperienza si sia trasformata in un’impresa di “extreme working”. Lavorare da casa ha evidenziato, infatti, l’esistenza di una disparità di ruoli ancora fortemente radicata nel nostro tessuto sociale con donne chiamate nell’emergenza a essere ancora più “multitasking” di quanto già abitualmente non lo siano.

Il saggio, numeri e dati alla mano, sottolinea come su gender gap ed equal salary il nostro Paese sia indietro rispetto agli obiettivi fissati dall’Europa.

Simona Branchetti pone diverse domande in “Donne!!! È arrivato lo smart working”, interrogativi critici dal taglio giornalistico e altri rivolti a donne lavoratrici come lei, alle quali è dedicato anche un decalogo per lavorare al meglio anche da casa. Il saggio invita a una riflessione su modi e modalità dell’attuale “smart working” cercando di sondare quali possano esserne i limiti e le potenzialità

