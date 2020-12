Sanremo, Morgan escluso: "Ma invitare Bugo sarebbe un'offesa"

Morgan ha accolto serenamente l’esclusione dal Festival di Sanremo 2021, ma non accetterebbe che tra i "big" in gara figuri Bugo, il cantante che lo affiancava nell’ultima edizione e insieme al quale fu escluso dopo un clamoroso litigio sul palco. «Questa è un’offesa vera e propria, anche perché l’anno scorso i numeri veri chi glieli ha fatti fare a Sanremo?», si sfoga con l’Agi il cantante milanese a proposito di un possibile invito al cantautore di Rho, «Bugo è scappato, Bugo si è trovato in mano il successo piovuto dal cielo. Così come ho dato successo anche ad altri, mica soltanto a Bugo». Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, domani durante la finale di "Ama Sanremo" (in cui Morgan ha fatto parte della giuria) svelerà i nomi dei 26 'big' in gara a marzo. Tante le ipotesi, al momento solo una la certezza: non ci sarà Morgan. Un articolo di 'Rolling Stonè, pubblicato lunedì e ricondiviso sulla propria pagina Facebook dal leader dei Bluvertigo, ne annunciava il taglio dal cast finale.

«Io non ho nessuna velleità di gareggiare a Sanremo, forse quando i tempi saranno migliori si potranno fare scelte artistiche, e questo sarebbe interessante, perché la mia vita l’ho spesa e la sto spendendo nello studio della musica», assicura Morgan. Il cantante milanese racconta poi di aver letto un articolo questa estate, dove c'erano Fiorello e Amadeus che dicevano che avrebbero fatto Sanremo, ma che volevano per forza Morgan. «Io mi sono detto - spiega il cantautore - in che senso "vogliamo Morgan"? Visto che mi hanno tirato in ballo ho chiamato Amadeus e gli ho chiesto: che intendete con "noi vogliamo Morgan?". Io ho dato la mia disponibilità ma, ho chiesto, per favore non in gara. Decidiamo cosa fare, facciamo una cosa qualsiasi di musica - aggiunge - anche perché non se ne può più di vedere Fiorello fare i cantautori, va bene tutto, una volta, due, ma poi basta, lasciamo i cantautori ai cantautori, smettiamola con questa cosa. Un conto è Modugno, Sergio Endrigo, un conto è fare l’intrattenitore e il presentatore, sono due cose diverse. Canzoni di Tenco cantate da Fiorello, ci sta, è un grande professionista, però ogni ofelè fa el so mestè».

