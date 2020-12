Dalla terra promessa di Obama ai sogni per mare di Corto Maltese

Ogni momento è quello giusto per regalare libri. Ma sotto l’albero di Natale, quest’anno, sarà ancora più significativo avere il conforto – e la compagnia – di un bel libro. La scelta è, come sempre, pressoché sterminata e in questa prima pagina dei libri strenna vogliamo soffermarci su un ventaglio di titoli diversi e compositi, dalla saggistica ai memoir, dalla tradizione ai grandi ritorni sugli scaffali.

Partiamo con l’ex numero uno della Casa Bianca. Con La terra promessa (Garzanti, traduzione di Giuseppe Maugeri, Maria Grazia Galli, Paolo Lucca), Barack Hussein Obama avvia il suo percorso di memorie e firma un libro che è balzato in testa alle classifiche di tutto il mondo. Tono confidenziale – ma non mancano le rivelazioni sugli altri capi di governo – Obama ha un passo politico in cui emerge un tono di voce da predicatore, affrontando sia i rivali repubblicani sia quelli interni, quelle frange della sinistra radicale che non gli hanno mai perdonato «di non essere abbastanza di colore». I memoir politici solitamente restano sugli scaffali, questo si rivela una buona lettura, ottimo auspicio per la presidenza Biden/Harris. Fidatevi.

Restiamo in tema di attualità con il pensiero di Nassim Taleb, il matematico e teorico della probabilità libanese. Lo studioso viene celebrato dalla casa editrice Il Saggiatore con un cofanetto ad hoc, Incerto, che racchiude la sua opera omnia: “Il Cigno nero”, “Antifragile”, “Il letto di Procuste”, “Giocati dal caso”, “Rischiare grosso”, “Robustezza e fragilità”. Spaventati dalla portata del caso nelle nostre vite, con la teoria del cigno nero Taleb ha così riassunto la nostra tendenza a razionalizzare a posteriori e in modo inappropriato ogni evento non previsto, che ha effetti rilevanti. Rileggere oggi Taleb, durante una pandemia, è ancora più importante per capire quanto sia importante non cedere alle fake-news e alle teorie sovraniste pur di sollevarci dalle nostre responsabilità.

Dalla ragione alla trascendenza, ecco Storia della magia. Dall’alchimia alla stregoneria (Rizzoli, tr. Daniele Didero). Regalo perfetto per chi amato il celebre “Ramo d’oro” di James Frazer, questo volume è un delizioso excursus nel mondo delle credenze della specie umana, rivolto ai lettori più eruditi – arricchito da foto e con una bibliografia imponente – si rivela una lettura affascinante per tutti, analizzando come l’uomo abbia cercato di addestrare il sovrannaturale, cercando un punto d’incontro fra cervello e anima. Del resto, scrive l’archeologo di fama internazionale Chris Gosden, «quando le persone si trovano davanti ai grandi problemi della vita e della morte, quando desiderano conoscere il futuro o vogliono comprendere il passato, quando cercano di proteggersi dal male o di promuovere il benessere, finiscono spesso per rivolgersi alla magia».

Celebrando le feste, spesso finiamo davanti alla tv e la scelta di cosa guardare può segnare il nostro umore. Accorre il celebre critico cinematografico Paolo Mereghetti con il suo omonimo dizionario – Il Mereghetti. Dizionario dei film 2021 (Baldini+Castoldi) – composto da tre tomi densissimi di recensioni e approfondimenti sull’intera storia del cinema. Da “Tenet” di Cristopher Nolan a “Favolacce”, Mereghetti non fa sconti a nessuno e questo dizionario che anno dopo anno è sempre più richiesto, può davvero essere una mano santa per le vostre serate in famiglia. E visto che è cartaceo, potreste finalmente decidere di spegnere il cellulare e (magari) consultarlo durante il film, senza distrazioni. Mica male, no?

Restiamo in tema di cinema con lo storyboard originale del film premio Oscar 2020, Parasite, appena pubblicato da La Nave di Teseo – un regalo sfizioso per chiunque ami la settima arte – e ancora, il libro intervista È la coppia che fa il totale. Viaggio nel cinema di Ficarra & Picone con interviste aneddoti e curiosità (HarperCollins) della giornalista cinematografica catanese Ornella Sgroi. Un volume pieno di aneddoti e curiosità, un viaggio colorato nel mondo dei comici siciliani campioni di incassi al botteghino.

D’accordo in questo momento viaggiare è sconsigliato ma quando l’emergenza finirà, dove andrete? La prima proposta viene da Iperborea che con il magazine The Passenger sta realizzando preziosi volumi monografici in giro per il mondo, fra narrazione e viaggio. L’ultimo arrivato racconta Parigi (Iperborea, pp. 192, euro 19,50), dal post Bataclan al racconto della giornalista Alice Pfeiffer che analizza gli stereotipi della parigina, «una donna che esiste quasi solo nella fantasia dei grandi registi».

E poi, immancabile, ecco Venezia, raccontata da due punti di vista molto diversi. Lo scrittore Tiziano Scarpa la celebra nella sua guida Venezia è come un pesce (Feltrinelli, pp. 192, euro 16), riedizione di un suggestivo classico per viaggiatori/lettori con una prosa raffinata; e accostandoci al mito di Hugo Pratt, ecco Corto Sconto (Rizzoli Lizard, pp. 232, euro 19), altro titolo per appassionati che torna in libreria con una veste rinnovata, muovendosi fra il mito di Corto Maltese e le Fondamenta.

E se invece il vostro desiderio è quello di viaggiare solo con la fantasia, vi consigliamo l’Atlante delle fortune di mare di Cyril Hofstein (Ippocampo, pp. 144, euro 19,90), recuperando dai tempi antichi fino ai nostri giorni storie di naufragi e grandi scoperte, misteri e tesori sommersi, racconti tramandati di porto in porto con i quali sognare sotto le coperte o sdraiati comodamente sul sofà di casa.

