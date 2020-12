Il Santo del giorno 29 dicembre: San Davide, re e profeta

Il Santo del giorno - Oggi, 29 dicembre, la Chiesa Cattolica celebra San Davide, re e profeta

Dal Martirologio - Commemorazione di san Davide, re e profeta, che, figlio di Iesse il Betlemita, trovò grazia presso Dio e fu unto con olio santo dal profeta Samuele, perché regnasse sul popolo d’Israele; trasportò nella città di Gerusalemme l’Arca dell’Alleanza del Signore e il Signore stesso gli giurò che la sua discendenza sarebbe rimasta in eterno, perché da essa sarebbe nato Gesù Cristo secondo la carne.

Altri Santi

San Tommaso Beckett, vescovo e martire; san Martiniano, vescovo; beato Gerardo Cagnoli, religioso.

Il significato del nome Davide

Oggi si festeggia l'onomastico di Davide, un nome di origine ebraica (dawidh) molto diffuso in tutto il mondo. "Amato", oppure "diletto" sono alcuni dei significati ai quali si può associare il nome Davide, così come "Dio ha amato". Nel 2008 il nome Davide è stato scelto in Italia per l'1,91% dei nuovi nati.

Citazioni su Davide

- Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. (Gesù: Atti degli Apostoli)

- "Salomone disse a Dio: 'Tu hai trattato mio padre Davide con grande benevolenza e mi hai fatto regnare al suo posto. Ora, Signore Dio, si avveri la tua parola a Davide mio padre'". (Libri delle Cronache)

