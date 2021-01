Scala, il 23 gennaio "Così fan tutte" (in streaming): la prima opera in scena dal lockdown

Il 23 gennaio l’opera torna in scena alla Scala, undici mesi esatti dalla chiusura per il lockdown del 23 febbraio scorso con "Così fan tutte" di Mozart, senza pubblico ma in streaming sul sito del teatro e su Raiplay. Nei momenti di apertura sono stati eseguiti concerti, spettacoli in streaming e opere in forma di concerto. Nemmeno per l’inaugurazione della stagione lo scorso 7 dicembre è però andato in scena un titolo d’opera. Per un focolaio di Covid fra i coristi infatti era stata cancellata la Lucia di Lammermoor in programma e sostituita con lo spettacolo di grandi star della lirica "A riveder le stelle..." in diretta su Rai1.

Le prove di "Così fan tutte" sono iniziate a fine dicembre con sul podio Giovanni Antonini e un cast che include Eleonora Buratto (Fiordiligi), Emily d’Angelo (Dorabella), Bogdan Volkov (Ferrando), Alessio Arduini (Guglielmo), Federica Guida (Despina) e Pietro Spagnoli (Don Alfonso). L’allestimento non è nuovo, ma è quello firmato da Michael Hampe nel 1982, con le scene di Mauro Pagano, qui ripreso da Lorenza Cantini. Lo spettacolo trasmesso in diretta da RaiCultura su Raiplay.

© Riproduzione riservata