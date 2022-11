Rue Garibaldi di Federico Francioni allo Zō Centro Culture

Catania è la nuova tappa in presenza di A TUTTO SCHERMO, la rassegna dedicata al cinema indipendente italiano di qualità a cura della Rete degli Spettatori e in collaborazione con la piattaforma www.cgtv.it di CG Entertainment. Anche questa edizione vedrà protagonista non solo il miglior cinema di finzione ma anche il mondo del documentario, un modo di fare cinema che è avanguardia rispetto ai linguaggi e alle tecnologie contemporanei.

Grazie alla collaborazione con il Catania Film Fest appuntamento venerdì 25 novembre allo Zō Centro Culture Contemporanee di Catania alle ore 17.40 con la proiezione di Rue Garibaldi, prodotto da Cinevoyage, alla presenza del regista Federico Francioni. Il film è la storia di due fratelli di origine tunisine e del loro viaggio dalla Sicilia alla periferia di Parigi in un momento di definizione delle loro vite tra sogni e frustazioni.

A TUTTO SCHERMO nasce con l’obiettivo di intercettare tutta una serie di titoli italiani che hanno avuto poca tenitura in sala, a causa di mere logiche di mercato, o sono al momento transitati solo nel circuito festivaliero, per dar loro una nuova vita, una nuova possibilità di visione per un pubblico più ampio e variegato ormai abituato a nuove modalità di visione. A TUTTO SCHERMO è un progetto a cura della Rete degli Spettatori in collaborazione con CG Entertainment, e con Cinefilos.it media partner dell’iniziativa. Iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura

LA RETE DEGLI SPETTATORI

Nel 2011 nasce la Rete degli Spettatori con l’obiettivo di valorizzare i nostri migliori autori e le loro opere attraverso la promozione, il supporto e la creazione di nuovi canali e nuove modalità distributive, coniugandoli con il sostegno alle sale e con attività di introduzione al linguaggio e alla conoscenza del cinema nelle scuole. L’associazione 100autori ha deciso di condividere con noi il progetto fin dalla sua nascita, ravvisando nei suoi principi e obiettivi un carattere di urgenza e priorità. In un mercato nazionale che sempre più mortifica la qualità, negandogli spazi e visibilità, soprattutto in provincia e tra i giovani, abbiamo cercato di dare una risposta contribuendo alla diffusione della conoscenza del cinema italiano, del suo linguaggio e della sua storia, promuovendo l’incontro tra autori e pubblico. Tante sono le realtà con le quali ci siamo confrontati e abbiamo collaborato, grandi e piccole, raggiungendo dei risultati interessanti soprattutto in quelle sale di profondità che rappresentano la colonna vertebrale della diffusione del cinema di qualità in Italia.

© Riproduzione riservata