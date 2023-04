Omaggio a Quentin Tarantino firmato... Gerardo Sacco

Un omaggio d’autore. Anzi, da autore ad autore. Questo è l’ultima opera dell’orafo calabrese Gerardo Sacco, realizzata per omaggiare – nell’ambito della rassegna «La Milanesiana», manifestazione ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che attraverserà dal 23 maggio al 27 luglio 23 città in 7 regioni – la prestigiosa carriera cinematografica di un gigante del cinema contemporaneo, Quentin Tarantino.

Ogni elemento del premio – firmato da Sacco – è un forte richiamo alle sue pellicole. Il fondale rosso non è casuale, bensì motivato dalle scelte stilistiche del regista che ha una spiccata predilezione per le scene cruente. E sono poi raffigurati alcuni dei più famosi protagonisti dei suoi film, colti nei momenti che li hanno resi celebri; da Uma Thurman che, inseguendo la vendetta, impugna la katana in «Kill Bill» alla famosissima locandina del film «Le Iene», dalla strepitosa coppia di «Pulp Fiction», John Travolta e Samuel L. Jackson, ripresi nelle loro scene iconiche a Jamie Foxx nel film «Django Unchained».

Sul lato destro dell’opera, invece, prende forma un tributo in argento dal forte spessore artistico: un colpo di pistola sparato alle tempie dallo stesso regista (richiamo ad alcune sue celebri fotografie) fa nascere La Rosa simbolo del festival “La Milanesiana“, come se venisse intagliata dal centro della creazione e genera un foro di proiettile che riporta il logo dell’ orafo che ha creato l’opera.

