"Mi chiamo Pietro Puzone", dall'amicizia con Maradona alla promessa mancata

Quando è diventato Campione d’Italia con il Napoli di Maradona, è un attaccante di talento che si ritrova a vincere con il più grande di tutti ma che si gioca la carriera prendendo a calci la vita stessa. Mi chiamo Pietro Puzone, dal 4 maggio su RaiPlay Sound, è un ritratto umano di cruda intensità che mette a nudo una promessa mancata, narrata dal giornalista Lorenzo Giroffi, che in cinque episodi dedica a Pietro un quaderno emotivo in cui il calciatore napoletano si racconta senza filtri.

Pietro Puzone, legato da profonda amicizia a Diego Armando Maradona, proprio negli anni del primo scudetto del Napoli, cede a vizi ed eccessi che minano la sua storia calcistica portandolo al ritiro a soli ventisette anni. Mi chiamo Pietro Puzone è la toccante confessione di un declino, di una vita vissuta al massimo, di un amico importante, di continue “tarantelle” tra alcol e droga e di un presente di indigenza che ha portato l’attaccante partenopeo a vivere su una panchina come un clochard.

Una vita di saliscendi e contraddizioni, di cadute e rinascite, in cui è complesso stabilire quando Pietro è protagonista e quando invece è solo l’ombra di un migliore amico, così importante che più di lui ha consapevolezza che essere leggende e bruciarsi è un “privilegio” concesso a chi ha le spalle abbastanza robuste per sostenerlo. Mi chiamo Pietro Puzone è la storia di un’amicizia, quella del protagonista con Maradona e con Giroffi.

Mi chiamo Pietro Puzone porta l’ascoltatore nel cuore di chi vive in provincia e si ritrova nei vizi dell’impero, lo conduce nel crimine che ha mortificato un territorio, fra scorribande che sembrano da romanzo e che invece hanno inghiottito una vita vera. Non tutti possono vivere una vita di serie A. Per alcuni si tratta solo di una stagione.

Mi chiamo Pietro Puzone è un podcast Original di RaiPlay Sound scritto e raccontato da Lorenzo Giroffi e prodotto da Gli Ascoltabili on line dal 4 maggio.

