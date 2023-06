Valeria Marini a Taormina, una “strega” che non sa essere cattiva

Nuova sfida attoriale per Valeria Marini, al Film Fest con l’attesissimo “Billie’s Magic World”, lungometraggio in tecnica mista di Francesco Cinquemani presentato ieri sera al Teatro Antico in anteprima mondiale. Una fiaba per ragazzi con l’elemento fantasy veicolo di intramontabili valori e un intento pedagogico d’intenso significato sociale.

La vicenda è quella di Billie (Mia McGovern Zaini, già diretta dal regista in “The Christmas Witch”), da poco orfana della mamma, che le ha lasciato in eredità il peluche Johnny Puff (voce e fattezze di Johnny Depp). Assieme al suo giocattolo custode, già visto nella webserie “Puffins”, vivrà una straordinaria avventura contro il perfido mago Lord Domino (Alec Baldwin), intenzionato a usare la rabbia di Billie e di altri bambini per alimentare un cannone con cui dominare il mondo.

Nel film dal cast internazionale (con William Baldwin, fratello di Alec, Elva Trill e Samuel Kay) l’attrice e showgirl italiana veste i panni di Hortense, assistente e compagna dell’antagonista, “una strega buona” - come racconta la Marini, perfetta per il ruolo - in quanto, nonostante aiuti il mago nel suo piano, riesce a mitigarne in parte la cattiveria. Un rapporto il loro all’insegna del gioco e dell’ironia, coerente con il taglio fiabesco dato dal regista: «Per interpretare la maga cercavano una donna bella e sensuale, ma anche capace di trasmettere ironia. E hanno pensato a me». Pur avendo lavorato in passato su progetti di caratura mondiale, con registi del calibro di Bigas Luna, Sofia Coppola e Christian Molina, Valeria Marini pare abbia trovato il set americano di “Billie’s Magic World” particolarmente accogliente, un’esperienza divertente e costruttiva, che le ha insegnato tanto: «Ho anche recitato uno scioglilingua inglese venuto bene al primo ciak. Bellissimo il clima con Alec e gli altri attori, grandi professionisti della recitazione, impeccabili, ma capaci di mettere a loro agio i colleghi». Merito di Francesco Cinquemani l’atmosfera accogliente così come la sceneggiatura da sogno: «Mantiene dentro sé la fantasia di un bambino e riesce a creare sceneggiature capaci di incantare tutti» ha aggiunto. Una favola, quella del film, dai contenuti significativi e socialmente rilevanti, che ammonisce sulla necessità di proteggere il mondo dei bambini, secondo l’attrice finalità primaria di qualsiasi impegno artistico socialmente rilevante.

Nelle sale americane fra novembre e dicembre, il film è prodotto da Minerva Pictures e ILBE - Iervolino & Lady Bacardi Entertainment. Nessuna notizia al momento sull’uscita italiana.