Ritorna il Premio Martoglio e riparte dalle donne: riconoscimento anche per Anna Mallamo di Gazzetta del Sud

Nell’anno che festeggia la fine della pandemia, il Premio Letterario Internazionale Nino Martoglio riparte dalle donne e dalle istituzioni culturali che raccontano la peculiare ricchezza della storia e dell’identità del territorio siciliano. Giunto alla XXXVI edizione -un traguardo che ne consacra tradizione, maturità e autorevolezza – il Martoglio premia personalità e istituzioni che operano con la forza delle idee, lo strumento pacifico del dialogo e del confronto, le risorse spirituali dell’immaginazione e della creatività.

Presieduta da Sarah Zappulla Muscarà (Università di Catania) e composta da Rita Nicoloso (presidente del Circolo Culturale Athena), Carlo Caputo (sindaco del Comune di Belpasso), Antonello Piraneo (direttore del quotidiano “La Sicilia”), Vicente González Martín (Università di Salamanca), la Giuria ha così assegnato il Martoglio 2023: Silvana Grasso per l’opera teatraleLa scattiata; Anna Mallamo, giornalista della Gazzetta del Sud, per il giornalismo culturale; Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, eretto a Istituzione di alta formazione artistica e musicale; Ornella Sgroi per il volume È la coppia che fa il totale. Viaggio nel cinema di Ficarra & Picone (Harper Collins Italia); Lorena Spampinato per il romanzo Piccole cose connesse al peccato (Feltrinelli); Brigata d’Artedi Belpasso per il Teatro siciliano di tradizione.

Presentata dalla giornalista Flaminia Belfiore, con le letture dell’attrice Agata Longo, la cerimonia di consegna dei premi si svolgerà sabato 8luglio, con inizio alle ore 19.00, al Cortile Russo Giusti (Via II Retta Levante, 171 – Belpasso).

Organizzato dal Circolo Culturale Athena con la consulenza scientifica dell’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano e il patrocinio del Comune di Belpasso, e istituito per rievocare la straordinaria stagione culturale del Novecento attraverso il genio multiforme di uno dei suoi protagonisti più illustri - il grande Nino Martoglio - il Premio promuove e valorizza l’identità della Sicilia attraverso il confronto con le voci più autorevoli del mondo della cultura, del giornalismo e dello spettacolo. L’apertura del Premio ad un orizzonte internazionale esprime la volontà di recuperare l’antica vocazione siciliana a farsi centro di incontri e di scambi culturali nell’area del Mediterraneo.

“L’edizione 2023 celebra l’energia creativa e propositiva delle donne”, dichiara la Presidente della Giuria Sarah Zappulla Muscarà, “Abbiamo anche premiato l’eccellenza di istituzioni culturali come il Conservatorio “Vincenzo Bellini” e una compagnia teatrale, la Brigata d’Arte, che racconta la storia e la vocazione scenica del territorio di Belpasso, città natale di Martoglio e di Russo Giusti”.

Tra i premiati delle scorse edizioni che arricchiscono il prestigioso Albo d’Oro del Premio compaiono Giuseppe Bonaviri, Andrea Camilleri, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Roberto Andò, Antonio Troiano, Gianrico Carofiglio, Paolo Di Stefano, Simonetta Agnello Hornby, Massimo Gramellini.

Nel corso dei suoi 36 anni di vita, il Martoglio si è fatto autorevolmente spazio nel panorama internazionale dei premi letterari, affermandosi per una sua peculiare originalità: al servizio del libro e del valore della lettura, il premio non si esaurisce nella fase ufficiale della cerimonia conclusiva, ma esercita una costante funzione di osservatorio culturale.

La specificità del Martoglio consiste nella disponibilità dei premiati a destinare la somma ricevuta nell’acquisto di libri che vengono sorteggiati fra il pubblico intervenuto alla manifestazione. I numerosi volumi distribuiti danno l’opportunità di approfondire la conoscenza dei premiati, sollecitando un dialogo ideale con scrittori ed intellettuali attraverso la lettura delle loro opere.