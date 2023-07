Teatro di Siracusa, stagione record per l'Inda con 160mila spettatori

Oltre 160mila spettatori, per 42 repliche, di 4 produzioni. In scena circa 200 tra attori, musicisti e artisti, dietro le quinte 130 persone. La 58sima stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa della Fondazione Inda fa segnare un record assoluto. In 109 anni l’Istituto nazionale del dramma antico continua a battere se stesso: «Prometeo Incatenato» di Eschilo per la regia di Leo Muscato (traduzione di Roberto Vecchioni), «Medea» di Euripide per la regia di Federico Tiezzi (trad. di Marco Fusillo), «La Pace» di Aristofane con la regia di Daniele Salvo (trad. di Nicola Cadoni) e lo spettacolo «Ulisse, l’ultima Odissea», una creazione contemporanea di Giuliano Peparini su libretto di Francesco Morosi.

Sono le produzioni che dal 10 maggio al 2 luglio hanno permesso la vendita di 160mila 306 biglietti, con molte serate che hanno registrato il tutto esaurito (il precedente record nella stagione 2019 con 157mila biglietti in 48 repliche).

«Questo straordinario risultato – ha detto il sindaco Francesco Italia, presidente della Fondazione Inda – conferma le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa come uno degli appuntamenti più importanti nel panorama culturale italiano e internazionale. Il pubblico arrivato da tutto il mondo ha premiato la qualità delle produzioni teatrali».

Le produzioni della Fondazione Inda verranno allestite quest’anno anche in altri teatri di pietra. Al Teatro Grande di Pompei il 15 e 16 luglio verrà rappresentato «Ulisse, l’ultima Odissea» (che forse avrà una quinta replica a settembre a Siracusa). Il 21 e 22 luglio «La Pace» andrà in scena ad Agrigento; il 12 e 13 settembre «Medea» tornerà in scena al Teatro Romano di Verona mentre il 26 novembre «Ulisse» sarà allestito al Teatro Arcimboldi di Milano.

«Una bella stagione che segna un record storico mai raggiunto con produzioni tutte nostre – commenta il consigliere delegato Marina Valensise – . Siamo grati al ministero che ci ha permesso di realizzare questa stagione con un contributo speciale per l’allestimento nei teatri pietra. Siamo grati a registi, artisti, performer e alle nostre maestranze tra operai, tecnici, falegnami, sarti che ogni sera hanno permesso di compiere questo miracolo alternando le produzioni di grande qualità con strutture molto sofisticate. Continueremo sulla strada della qualità, dell’internazionalizzazione e delle coproduzioni sviluppando il potenziale immenso che racchiude l’Inda».

Non è facile iniziare da una stagione dei record per la sovrintendente Valeria Told che si è insediata a maggio: «Abbiamo alzato l’asticella anche per i prossimi anni. L’obiettivo sarà riottenere questi numeri offrendo belle produzioni. Intanto porteremo Ulisse in tournée anche fuori dall’Italia. Stiamo lavorando ad una serie di collaborazioni con diversi Enti in Sicilia. Vogliamo che l’Inda diventi ambasciatore del nostro patrimonio nel mondo».