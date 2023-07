A Palermo il 399esimo festino di Santa Rosalia, la maratona di TGS LA DIRETTA

In diretta il corteo del 399° Festino di Santa Rosalia. Conduce Salvo La Rosa. La trasmissione, iniziata alle 21, seguirà la festa fino ai fuochi d’artificio sul piano della Marina. Quattro regie, un imponente numero di telecamere e uno studio mobile, dove Salvo La Rosa accoglierà i suoi ospiti, storici, rappresentanti delle istituzioni e artisti. La Rosa si collegherà inoltre con Giovanni Villino e Cinzia Gizzi, che seguiranno il corteo. Il Festino di Santa Rosalia è trasmesso in diretta da Tgs e in streaming dai siti Gds.it e GazzettadelSud.it e dalle pagine Facebook e Youtube del Giornale di Sicilia.