Il Capodanno Rai si farà a Crotone?

Capodanno Rai a Crotone? Non è il titolo di un nuovo cinepanettone ma è una prospettiva che potrebbe diventare concreta già nelle prossime settimane. A indicarla è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video social nel quale il governatore ha risposto a una parodia dei suoi interventi sulla pagina Facebook “Pipareddru’s Journal” di Crotone.

A proposito della marginalità del territorio calabrese, e segnatamente del capoluogo pitagorico, sottolineata dalla pagina satirica, Occhiuto ha tenuto a ricordare le azioni messe finora in campo dalla sua amministrazione per cercare di risollevarne le sorti, tra le quali i nuovi voli per la capitale e tutte quelle «iniziative che possano provocare un indotto positivo sulla città». È a questo punto che il governatore ha quindi annunciato: «Vi do una notizia – ha detto – : la trasmissione Rai “L’anno che verrà”, tradizionale appuntamento all’insegna di musica e spettacolo per milioni di italiani l’ultima notte dell’anno, potrebbe essere organizzata proprio nella città di Pitagora». Forte dell’accordo raggiunto nei mesi passati per far svolgere il Capodanno Rai in Calabria per i prossimi due anni, il governatore ha spiegato di aver avviato un lavoro di convincimento nei confronti dei vertici della televisione nazionale e, addirittura, di aver già individuato due siti potenzialmente idonei allo svolgimento dell’evento: piazza Pitagora e lo stadio “Ezio Scida”. «È stata dura – ha infine affermato il presidente della Regione – perché non volevano fare la trasmissione a Crotone e non è ancora detto che riesca a convincerli. Però siamo a buon punto e ora ne parlerò anche al sindaco Vincenzo Voce, perché è utile che sia coinvolto anche il Comune». Ad avviso del governatore, l’evento diventerebbe un eccezionale veicolo di promozione del territorio, «per dimostrare a tutti – ha concluso – che Crotone merita di essere conosciuta per le straordinarie bellezze che ha e non soltanto per i suoi problemi». A stretto giro, il passo di Occhiuto è stato accolto di buon grado da Voce che ha assicurato «tutto il nostro appoggio nel caso il progetto, come auspichiamo, si finalizzi in maniera positiva», indicando piazza Pitagora quale location ideale.