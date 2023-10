E' morto Luca Goldoni, scrittore e storica firma del giornalismo italiano

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto a 95 anni Luca Goldoni che iniziò la carriera presso la Gazzetta di Parma e Il Resto del Carlino. Ha cominciato con la cronaca nera, poi ha fatto l’inviato di guerra, infine si è occupato di costume. Ha collaborato con Il Corriere della Sera e ha curato una rubrica fissa settimanale su QN (Resto del Carlino, il Giorno, la Nazione).

Autore di molti libri, ha vinto in carriera diversi premi: tra questi il Libro d’oro, per aver superato i tre milioni di copie vendute con i suoi titoli e la Palma d’Oro al salone dell’umorismo per Non ho parole.