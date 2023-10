Addio a Burt Young, l'indimenticabile 'Paulie' Pennino di 'Rocky'

E’ morto Burt Young, attore statunitense, noto al grande pubblico grazie al personaggio di Paulie Pennino, cognato e amico di Rocky Balboa nella saga cinematografica di 'Rocky', per cui ha ottenuto una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Vero nome Gerald 'Jerry' Tommaso DeLouise, 83 anni, aveva anche ricoperto il ruolo di Joe nel film 'C'era una volta in America' di Sergio Leone.

La morte di Young è avvenuta l’8 ottobre a Los Angeles, ed è stata confermata al New York Times dalla figlia, Anne Morea Steingieser.