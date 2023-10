Muore a 85 anni lo scrittore Ernesto Ferrero: vinse il Premio Strega e diresse il Salone del Libro a Torino

Muore dopo una lunga malattia all’età di 85 anni lo scrittore torinese Ernesto Ferrero, vincitore del Premio Strega nel 2000 e direttore del Salone del Libro a Torino dal 1998 al 2016. Per più di 60 anni fu un protagonista del mondo editoriale italiano, partendo dalla direzione letteraria dal 1984 al 1989 di Einaudi, dove conobbe la moglie Carla e divenne amico di Primo Levi e Italo Calvino. A loro ha dedicato rispettivamente un saggio del 2007 e «Italo», uscito poche settimane fa. Era stato anche traduttore di Cèline, Flaubert e Perec e autore di romanzi, saggi e libri per bambini.

Nel 2000 era arrivato il premio Strega per «N», romanzo sull'esilio di Napoleone all’Elba. Era stato anche segretario generale di Bollati Boringhieri, direttore editoriale di Garzanti e direttore letterario di Arnoldo Mondadori Editore. L’esperienza nelle case editrici fu raccontata nel 2005 in «I migliori anni della nostra vita» e nel 2022 era uscito per Einaudi «Album di famiglia» che descrive il rapporto con grandi della letteratura come Einaudi, Morante, Feltrinelli, Fruttero e Lucentini, Ceronetti, Bobbio, Pavese, Foa, Garboli e Garzanti.

Ferrero era stato presidente onorario del Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino e aveva presieduto molte giurie di premi letterari, compreso lo Strega di cui era nel comitato direttivo