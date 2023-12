Assegnati i Premi Ubu 2023: il miglior nuovo testo italiano è del calabrese Saverio La Ruina

Sono stati annunciati da Graziano Graziani e Gioia Salvatori i vincitori e le vincitrici dei Premi Ubu per la stagione 2022/2023, il premio ideato dal critico e giornalista Franco Quadri, arrivato alla 45° edizione.

Ecco l'elenco dei premiati:

Migliore regia Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni per Anatomia di un suicidio e Il ministero della solitudine

Miglior attrice o performer Marta Ciappina (Gli anni)

Migliore attore o performer Francesco Villano (Anatomia di un suicidio e Il Ministero della Solitudine)

Migliore attrice o performer Under 35 Petra Valentini

Miglior attore o performer Under 35 Alberto Boubakar Malanchino

Migliore nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica Via del popolo di Saverio La Ruina

Migliore nuovo testo straniero o scrittura drammaturgica Anatomia di un suicidio di Alice Birch (lacasadargilla)

Miglior spettacolo straniero presentato in Italia Caridad di Angélica Liddel - Scenografia Margerita Palli (Romeo e Giulietta) - Costumi Federica Del Gaudio (Natale in casa Cupiello / Spettacolo per attore cum figuris) - Disegno luci Cesare Accetta (La Cupa) - Progetto sonoro o musiche originali GUP Alcaro (Lazarus)

PREMIO UBU ALLA CARRIERA PREMI SPECIALI Franco Scaldati. Teatro, progetto editoriale a cura di Valentina Valentini e Viviana Raciti Kepler-452 per l’attività di ricerca sul campo alla GKN per lo spettacolo Il Capitale. Un libro che non abbiamo ancora letto Is Mascareddas, per il quarantennale percorso di ricerca sul teatro di figura fra tradizione e innovazione La Bottega dello Sguardo, biblioteca e archivio teatrale fondati da Renata Molinari.