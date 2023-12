Capodanno 2024 libera il primo Topolino dal copyright

Le prime versioni di Topolino e Minnie sono finalmente libere dal copyright: in una scadenza altamente simbolica, i popolari personaggi apparsi nel cartone del 1928 Steamboat Willie perderanno per Capodanno la protezione delle leggi sul diritto d'autore con la conseguenza che potranno essere adattati a piacimento.

La stessa sorte toccherà a opere uscite in quello stesso anno come i romanzi Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale di Erich Maria Remarque, L'Amante di Lady Chatterley di D.H.

E' andata così quando nel 2022 sono scaduti i diritti sull'Orsetto Pooh, una delle più redditizie franchise della Disney, dopo che il popolare personaggio creato da A.A. Milne è stato svincolato assieme ad altri amici del Bosco dei Cento Acri tranne Tigro (libero dal primo gennaio perche' apparso per la prima volta in un racconto del 1928): un cineasta esordiente lo ha trasformato nel protagonista di un film dell'orrore, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, uscito quest'anno in streaming su Peacock.

Capiterà lo stesso al Topolino di Steamboat Willie? Il minaccioso Mickey Mouse dello short animato diretto dallo stesso Walt Disney e dal suo partner Ub Iwerks, compira' i fatidici 96 anni previsti dalla legge il 18 novembre 2024 col risultato che a Capodanno sarà incluso tra le nuove 'icone' del pubblico dominio. La Disney ha avuto un ruolo di primo piano nella difesa a oltranza del diritto d'autore spingendo per un atto del Congresso che nel 1998 ha prorogato di vent'anni, da 75 a 95, le protezioni previste dalle norme sul copyright.Ribattezzato dai detrattori il "Mickey Mouse Protection Act", il provvedimento era stato approvato dietro le pressioni del colosso di Anaheim - ma anche di un vasto numero di detentori di diritti d'autore - per proteggere il più a lungo possibile le creazioni dei propri artisti partendo proprio da Steamboat Willie. Nel 2024 - ha precisato la Disney - scadrà solo il copyright su quella versione del topo (naso a punta da ratto, occhi senza pupille, lunga coda), mentre resteranno protette tutte le altre versioni di Mickey Mouse, tra cui quello con i pantaloncini rossi e i guanti bianchi con cui è più familiare il pubblico di oggi.

Lawrence, Orlando di Virginia Woolf così come il classico del muto The Cameraman (o Io e l Scimmia) con Buster Keaton e L'Opera da Tre Soldi di Bertold Brecht. E' un terremoto annuale con profonde conseguenze, perche' permette non solo di leggere o visionare e ascoltare gratis su piattaforme web come quelle di Google le opere svincolate, ma anche di dar vita a nuove versioni senza dover pagare royalties e senza che i nuovi autori diventino bersaglio di cause legali.